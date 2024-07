Betrugsfall in Düsseldorf: 75.000 Euro durch Retouren ergaunert

Die Polizei in Düsseldorf hat einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 36-jährige Deutsch-Iraner wird verdächtigt, durch betrügerische Online-Retouren etwa 75.000 Euro erschlichen zu haben. Er nutzte Aliasnamen, um Kreditkarten zu erlangen und bestellte diverse Produkte von Haushaltsgeräten bis hin zu Bettwäsche. Die Artikel meldete er als Retouren an, schickte sie jedoch entweder leer oder gar nicht zurück. Dies ermöglichte ihm die Waren zu behalten oder weiterzuverkaufen, wie im Falle nicht versandter Smartphones, wodurch er einen erheblichen Gewinn erzielte.

Bereits am Dienstag wurde der Mann in seiner Wohnung festgenommen, wo die Polizei neben Luxusartikeln auch 50.000 Euro Bargeld sicherstellte. Die Festnahme führte zur Untersuchungshaft, und es laufen weitere Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Die Beweismittel waren so zahlreich, dass für ihre Lagerung eine Spedition in Neuss angemietet werden musste.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.