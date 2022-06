Autowerkstatt in Düsseldorf-Bilk brennt aus – hoher Sachschaden

Im Düsseldorfer Stadtteil Bilk ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Brand in einer Autowerkstatt gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein großer Sachschaden.

Als die Einsatzkräfte an der Werkstatt, die unglücklicherweise auch noch in einem Hinterhof lag, eintrafen, bot sich ihnen bereits ein erschreckendes Bild. Die ganze Werkstatt stand bereits in Flammen. Nachdem der Leiterwagen aber durch die Einfahrt manövriert war, konnten die Löscharbeiten beginnen und das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Anwohner hielten zudem ihre Fenster geschlossen, weshalb es keine verrauchten Wohnungen oder Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen gab. Eine Ausbreitung des Feuers wurde zudem schnell verhindert. In der Werkstatt selbst sei ein Wagen ausgebrannt, heißt es bei der „Rheinischen Post“.

Wie hoch der gesamte Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Fest steht jedoch, dass er hoch ist. Um die Brandursache zu klären, wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.

