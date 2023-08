Alt:

Am Montagabend, kurz vor 22 Uhr, kam es im Düsseldorfer Rheinufertunnel in Unterbilk zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Kleinwagens lenkte sein Auto in die Betonwand. Das Fahrzeug brannte aus, der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

Alle weiteren Infos zum Unfall im Rheinufertunnel in Düsseldorf findet ihr hier.