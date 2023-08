Auto prallt gegen Wand im Düsseldorfer Rheinufertunnel – Fahrer verbrennt im Wrack

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr hat es im Rheinufertunnel in Düsseldorf (Völklinger Straße) einen schweren Unfall mit einem Toten gegeben. Nach Angaben der Polizei lenkte der Fahrer seinen Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit, vermutlich bewusst, gegen die Betonmauer. Der Fahrer sei eingeklemmt in seinem Auto verbrannt.

Tödlicher Unfall im Rheinufertunnel Düsseldorf

Nach Informationen der Feuerwehr Düsseldorf habe sie das Feuer im Tunnel schnell unter Kontrolle kriegen können. In der Nacht waren die Tunnelröhre vom Brandrauch wieder befreit.

Rheinufertunnel in Fahrtrichtung Süd gesperrt

Der Rheinufertunnel war in Fahrtrichtung Düsseldorf-Süd bis in den Morgenstunden gesperrt. Nach Informationen von „Ddorf-aktuell“ habe ein Unfallaufnahmeteam der Polizei den Auftrag, die Spuren zu sichern. Deshalb bleibe der Rheinufertunnel in Fahrtrichtung D-Süd bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt. In Richtung D-Nord sei der Rheinufertunnel allerdings befahrbar.