Blaulicht

Altstadt-Randale in Düsseldorf: Fortuna-Anhänger schlägt Magdeburg-Fan krankenhausreif

29. Januar 2023

Nachdem am Freitagabend Fans des 1. FC Magdeburg in der Düsseldorfer Altstadt an eine Gruppe Fortuna-Anhänger geraten, kommt es zur offenen Auseinandersetzung. Dabei geht plötzlich ein 53-Jähriger bewusstlos zu Boden. Ein Rettungswagen bringt den Mann ins Krankenhaus, der Täter flüchtet.