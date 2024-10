Ein chemischer Unfall ereignete sich am Freitag (18. Oktober 2024) gegen 13 Uhr im Keller des Alten Bahnhofs am Belsenplatz in Oberkassel. Durch die Vermischung zweier Reinigungsmittel kam es zu einer gefährlichen chemischen Reaktion. Die Feuerwehr Düsseldorf rückte an, um den Bereich zu sichern und führte umfangreiche Messungen durch. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Die Alarmierung über den Vorfall erreichte die Feuerwehrleitstelle um 13.09 Uhr. Einsatzkräfte der nahegelegenen Wache waren innerhalb von nur vier Minuten vor Ort. Sie übergaben die verletzte Person dem Rettungsdienst, der glücklicherweise nur leichte Verletzungen feststellen konnte. Die Untersuchung ergab, dass der Vorfall durch eine ungewollte Reaktion der Reinigungsmittel verursacht wurde, die einen stechenden Geruch freisetzten.

Spezialisierte Feuerwehrteams mit Schutzausrüstung drangen in den Keller vor und stellten fest, dass keine weiteren Gefahren mehr bestanden. Die Messgeräte zeigten keine bedenklichen Werte mehr an.

Lese-Tipp: Bier-Revolution in Oberkassel: Deswegen ist das berühmte Gulasch-Alt jetzt Geschichte

Düsseldorfer Belsenplatz zeitweise verkehrsbehindert

Während der Maßnahmen musste der Betrieb in der Gaststätte vorübergehend eingestellt werden. Der Vorfall führte zudem zu leichten Verkehrsbehinderungen am Belsenplatz.

Der Einsatz dauerte insgesamt etwa zwei Stunden. Nach Beendigung konnten alle 55 involvierten Feuerwehrkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Düsseldorf gibt es hier im Überblick.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.