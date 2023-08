Achtjähriger Junge von Düsseldorfer Straßenbahn erfasst

Dramatische Szenen spielten sich in Düsseldorf ab: Wie die Polizei berichtet, wurde ein achtjähriger Junge beim Überqueren der Straße von einer U-Bahn der Linie 75 erfasst und schwer verletzt.

Demnach wollte das Kind am Dienstagnachmittag (22. August) die Gumbertstraße in Höhe der Haltestelle Alt-Eller an einer Fußgängerampel überqueren. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen soll der Junge dabei allerdings das Rotlicht der Ampel missachtet haben und von der U75, welche stadtauswärts fuhr, erfasst worden sein.

Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei Düsseldorf weiter berichtet. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr für das Kind. Der 31-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.