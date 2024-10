Während der NRW-Herbstferien zog es viele Menschen an ferne Urlaubsorte. An den Flughäfen des Bundeslandes kam es in den letzten zwei Wochen daher zu einem hohen Passagieraufkommen, so auch in Düsseldorf. Wie der Flughafen der Landeshauptstadt am Montag (28. Oktober) bekannt gab, zählte der Airport während der diesjährigen Feriensaison über 1,2 Millionen Reisende.

Die Lage vor Ort sei dabei „gut organisiert“ und die Abläufe „zügig“ gewesen. „85 Prozent der Reisenden benötigten weniger als 10 Minuten zum Einchecken, und 96 Prozent konnten die Sicherheitskontrollen in unter zehn Minuten passieren“, so der Düsseldorfer Flughafen. Reibungslos sei auch die Gepäckausgabe nach der Rückkehr verlaufen. So stünden im Durchschnitt bereits 20 Minuten nach dem On-Block des Flugzeugs erste Koffer auf dem Gepäckband.

Flughafen Düsseldorf möchte sich noch weiter verbessern

„Wir freuen uns, dass die Abfertigungen auch während der intensiven Herbstferienzeit reibungslos verlief. Der volle Einsatz unseres Teams und die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Partnern am Flughafen haben sich wieder einmal bezahlt gemacht. Mein Dank gilt allen, die mit ihrem großen Engagement zu diesem positiven Ergebnis beigetragen haben“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Gemeinsam mit seinen Partnern will der Flughafen auf den positiven Ergebnissen aufbauen und das Qualitätsprogramm „Off-Block“ weiterführen. „Wir wollen zu den besten Flughäfen Europas mit einem Passagieraufkommen von bis zu 30 Millionen zählen, so Redeligx. „Die jüngsten Top-Platzierungen in den verschiedenen Airport-Rankings zeigen, dass wir auf einem hervorragenden Weg sind. Diese Erfolge spornen uns an, uns konsequent weiter zu verbessern. Besonders im Fokus unseres Qualitätsprogramms liegt aktuell die weitere Optimierung der Gepäckabfertigung, um das Reiseerlebnis für unsere Gäste komfortabler zu gestalten.“