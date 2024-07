Ein bewaffneter Überfall auf einen Kiosk in Düsseldorf ist am Dienstagabend gescheitert. Gegen 21.40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, das Büdchen am Höherweg auszurauben, indem er eine Pistole auf den Kioskbetreiber richtete. Der mutige Einsatz des 38-jährigen Kiosk-Besitzers konnte den Raub jedoch verhindern.

Der Unbekannte betrat den Kiosk und steuerte direkt auf die Kasse zu, hinter der der Besitzer stand. Er zog eine Pistole, legte einen Rucksack auf den Tresen und forderte den Inhaber auf, diesen mit Geld und Zigaretten zu befüllen. Nachdem er die Waffe geladen hatte, griff der Kioskbesitzer ein und konnte so den Überfall verhindern.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.