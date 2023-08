Düsseldorf

Niederlande als Vorbild: Bekommt die Stadt Düsseldorf bald kostenlose Sonnencreme-Spender?

18. August 2023

In den Niederlanden ist es vielerorts bereits möglich, kostenfrei von Sonnencreme-Spendern Gebrauch zu machen. Auch in NRW stehen an einigen Orten solche Spender. Wäre so etwas auch in Düsseldorf denkbar?