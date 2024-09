Bei Brand in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus: Bewohnerin verletzt

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Samstag (21. September) einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eller bekämpft. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Krippstraße gerufen. Beim Eintreffen stieg bereits dichter Rauch aus einem Fenster des zweiten Obergeschosses, obwohl das Feuer selbst im ersten Obergeschoss lokalisiert war. Die Feuerwehrleute setzten sofort einen Rettungstrupp zur Brandbekämpfung ein und leiteten Evakuierungsmaßnahmen für die restlichen Bewohner ein.

Die Brandbekämpfung und die anschließenden Lüftungsmaßnahmen waren innerhalb von etwa 25 Minuten unter Kontrolle. Eine 60-jährige Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen durch den Brandrauch und wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die betroffenen Mieter wurden bei Verwandten untergebracht. Nach Abschluss der direkten Löscharbeiten führten die Feuerwehrleute eine gründliche Kontrolle der restlichen Wohnungen durch.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Eine routinemäßige Nachkontrolle der Brandstelle ist für die Abendstunden geplant. Die Einsatzkräfte, insgesamt etwa 35 Personen, kehrten nach rund zweieinhalb Stunden zu ihren Wachen zurück.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.