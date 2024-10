Aufatmen bei Rheinbahn-Fahrgästen aus Grafenberg und Gerresheim: Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Pöhlenweg der Linien U73, U83 und 709 auf der Ludenberger Straße ist nach rund drei Monaten endlich abgeschlossen. Fahrgästen der Düsseldorfer Stadtbahnen stehen hier ab sofort zwei moderne Steige zur Verfügung, die mit taktilen Leitsystemen, gesicherten Überwegen, transparenten, einsehbaren Wartehallen und digitalen Anzeigetafeln mit Vorlesefunktion ausgestattet wurden.

Mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle hat die Rheinbahn gleichzeitig auch umfangreiche Straßen-, Radweg-, Gehweg- und Gleisbauarbeiten umgesetzt. So wurden beidseitig die Gleise auf einer Länge von rund 370 Metern erneuert, ebenso Kabel, Fahrleitungsanlage, Nachrichtentechnik, Entwässerung, öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlage.

Barrierefreier Ausbau ist für alle wichtig

„Der barrierefreie Ausbau und die Modernisierung von Haltestellen ist uns sehr wichtig und unabdingbar für die Mobilität der Zukunft. Wir erleichtern damit allen Bevölkerungsgruppen mit ihren unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen den Zugang zu unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Anteil der Niederflur-Haltestellen, die wir barrierefrei ausgebaut haben, steigt mit dieser Haltestelle auf 51 Prozent“, erklärt Michael Richarz, Vorstand Technik und Betrieb der Rheinbahn in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Mobilitäts- und Umweltdezernent Jochen Kral ergänzt: „An der Haltestelle Pöhlenweg ist der barrierefreie Ausbau abgeschlossen und veranschaulicht deutlich unser Konzept, ‚Wege für alle‘ zu schaffen. Es wurden zeitgleich Radwege und Gehwege geschaffen, die Straße wurde neu asphaltiert und die Haltestellen wurden so modernisiert, dass sie die Lebensqualität für mobilitätseingeschränkte Menschen, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger verbessert. Gleichzeitig sollen die Vorteile moderner, barrierefreier Bahnsteige die Bereitschaft erhöhen, den ÖPNV anstelle des eigenen Autos zu nutzen.“

So teuer war die Modernisierung des Pöhlenweges

Die Gesamtkosten des Ausbaus betragen rund 5,44 Millionen Euro. Dabei einfielen unter anderem 2,66 Millionen Euro auf den Haltestellenumbau mit den Gleisanlagen und den Seitenräumen und 1,3 Millionen auf den Ersatzverkehr.

Der barrierefreie Ausbau wird zu einem großen Anteil durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Diese Baumaßnahmen stehen bei der Rheinbahn jetzt an

Die Niederflurhaltestellen, die die Rheinbahn als nächstes barrierefrei ausbaut, sind die Haltestellen „Suitbertusstraße“ in Unterbilk für die Linien U71 und U83, „Heinrichstraße“ in Mörsenbroich für die Linien 701, 708 und U71 und „Flingern S“, den Bahnsteig der Linie 709 in Richtung Innenstadt und Neuss. Im Hochflurbereich haben vor Kurzem die Bauarbeiten für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Prinzenallee“ in Oberkassel begonnen. Weitere Infos zu Sperrungen und Ersatzverkehr bei der Rheinbahn findet ihr in unserer großen Übersicht.

mit Rheinbahn-Pressemeldung