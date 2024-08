Banküberfall in Neuss: Tatverdächtiger wurde schnell gefasst

Ein bewaffneter Mann versuchte eine Bankfiliale in Neuss-Grimlinghausen zu überfallen, wurde dabei jedoch von der Polizei überführt. Am Mittwoch, den 7. August, bedrohte der Tatverdächtige die Mitarbeiter einer Bank am Römerplatz mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Polizei konnte den Mann schnell überwältigen und ihn ohne Verletzungen festnehmen.

Der Täter betrat die Bankfiliale kurz vor 16 Uhr. Er war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte die Angestellten. Einige Mitarbeiter flüchteten aus dem Gebäude, während andere sich in Räumen einschlossen. Die Polizei umstellte das Gebäude und konnte den Mann festnehmen, als er versuchte, die Bank zu verlassen.

Der 50-jährige Mann türkischer Herkunft ist polizeibekannt und stand möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu seinem Motiv und weiteren Umständen laufen noch. Die Polizei Düsseldorf leitete den Einsatz, während die Polizei Rhein-Kreis Neuss die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.