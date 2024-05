Balkoneinsturz in Düsseldorf: Feuerwehr sichert Gebäude

Schock am Muttertag! In Düsseldorf-Wersten ist am Sonntagnachmittag (12. Mai) ein Balkon teilweise eingestürzt. Teile des Bauwerks landeten auf dem darunter liegenden Gehweg. Was war passiert?

Gegen 15.52 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Kölner Landstraße gerufen, wo sie ein Bild der Zerstörung vorfanden: Trümmer eines Balkons hatten sich bereits auf dem Gehweg verteilt. Die Feuerwehrleute agierten schnell, um für die Sicherheit der Anwohner und Passanten zu sorgen, indem sie den betroffenen Bereich um das Wohnhaus absicherten. Die Bewertung der Lage offenbarte einen stark beschädigten Balkon, der teilweise seine Verbindung zum Gebäude verloren hatte.

Mit Unterstützung des Bauaufsichtsamtes und gemeinsamer Absprache wurden Stützkonstruktionen errichtet, um den Balkon zu stabilisieren. Darüber hinaus arbeitete die Feuerwehr Hand in Hand mit dem Amt für Verkehrsmanagement, um den Gehwegbereich mit Bauzäunen zu sichern und so die Öffentlichkeit zu schützen. Nach intensiven Bemühungen und etwa eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte, die mit 45 Personen vor Ort waren, ihre Arbeit abschließen und zu ihren Standorten zurückkehren.

