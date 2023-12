Gleiserneuerungen bei der S1: Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg wird gesperrt

Wer auf der Strecke der S-Bahn-Linie S1 zwischen Düsseldorf und Duisburg unterwegs ist, muss künftig mit Beeinträchtigungen rechnen: So werden die Bauteams der Deutschen Bahn vom 22. Dezember, um 21 Uhr, bis zum 5. Januar, um 5 Uhr, die Gleise zwischen den Haltestellen Düsseldorf-Flughafen und Duisburg Hauptbahnhof modernisieren.

Insgesamt werden dabei Gleise auf einer Länge von zwei Kilometern erneuert und mehr als 3200 Schwellen sowie 4700 Tonnen Schotter ausgetauscht. Für die Modernisierungsmaßnahmen investiert die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro in die Strecke.

Ersatzverkehr zwischen Düsseldorf und Duisburg eingeleitet

Da die Modernisierungen zu Auswirkungen im Betrieb der S-Bahn-Linie S1 führen, fahren während der Bauarbeiten Ersatzbusse zwischen Düsseldorf-Unterrath und dem Duisburger Hauptbahnhof . Die S1 endet und beginnt dann an der Station Düsseldorf-Flughafen. Anders als die S-Bahn sind die RRX-Linien RE 1 und RE 6 nicht von den Arbeiten betroffen und halten daher wie gewohnt am Düsseldorfer Airport. Die Züge der Linie RE2 fahren den Flughafen hingegen nachts nicht mehr an.

Da es sich trotz modernster Arbeitsgeräte nicht verhindern lässt, dass es zu Baulärm kommt, bittet die Deutsche Bahn betroffene Anwohner um Verständnis.