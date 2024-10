Bahnstrecke Düsseldorf-Köln: Bauarbeiten in den Herbstferien 2024

Egal ob auf der Straße oder auf der Schiene, Ferienzeit ist Baustellenzeit. Für die Herbstferien hat die Deutsche Bahn nun besonders viele Bauarbeiten angekündigt, welche RE, RB und S-Bahn betreffen. Wir verraten, was euch konkret erwartet.

Noch bis zum Freitag, dem 8. November 2024, müsst ihr euch auf zahlreiche Einschränkungen gefasst machen. Betroffen ist vor allem der Raum zwischen Düsseldorf und Köln. Beispiele gefällig? In Langenfeld soll ein Schallschutz mit einer neuen, 700 Meter langen Wand im Stadtteil Berghausen verbessert werden – Kostenpunkt für den Bau sind stolze 1,5 Millionen Euro. Weiter geht es über die Modernisierung einer Eisenbahnbrücke über den Garather Mühlenbach bis hin zum Austausch von S-Bahn-Gleisen zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Mülheim. Es gibt viel zu tun!

Diese Einschränkungen im Bahnverkehr erwarten euch in den Herbstferien

Konkret bedeutet die genannten Maßnahmen:

Die Linie S1 fährt vom 11. Oktober bis zum 8. November nur zwischen Dortmund und Düsseldorf Hauptbahnhof. Für die Strecke von Düsseldorf nach Solingen müsst ihr auf den Bus umsteigen.

fährt vom 11. Oktober bis zum 8. November nur zwischen Dortmund und Düsseldorf Hauptbahnhof. Für die Strecke von Düsseldorf nach Solingen müsst ihr auf den Bus umsteigen. Die S6 und S11 können bis zum 11. Oktober nicht die Haltestellen in Köln-Nippes und Köln-Worringen anfahren.

können bis zum 11. Oktober nicht die Haltestellen in Köln-Nippes und Köln-Worringen anfahren. Einige Züge der S6 fallen bis zum 8. November zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Langenfeld aus. Busse sollen für Ersatz sorgen.

fallen bis zum 8. November zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Langenfeld aus. Busse sollen für Ersatz sorgen. Die S68 fährt bis zum 8. November nur bis Düsseldorf Hauptbahnhof. Wer weiter nach Langenfeld will, muss von dort in den Bus steigen.

fährt bis zum 8. November nur bis Düsseldorf Hauptbahnhof. Wer weiter nach Langenfeld will, muss von dort in den Bus steigen. Rund um Köln ist die S12 von zahlreichen Ausfällen betroffen.

Zusätzlich sind diese Regionalbahnen von den Bauarbeiten betroffen:

Beim RE6 entfallen die Haltestellen Düsseldorf-Bilk, Neuss, Dormagen und Köln Hauptbahnhof.

entfallen die Haltestellen Düsseldorf-Bilk, Neuss, Dormagen und Köln Hauptbahnhof. Beim RE7 werden die Züge zwischen Neuss Hauptbahnhof und Wuppertal Hauptbahnhof umgeleitet. Alle dazwischenliegende Halte entfallen!

werden die Züge zwischen Neuss Hauptbahnhof und Wuppertal Hauptbahnhof umgeleitet. Alle dazwischenliegende Halte entfallen! Die RB 25 fällt in Köln zwischen Frankfurter Straße und Hansaring aus.

Auch eine wichtige ICE-Strecke wird in den Herbstferien gesperrt

Last but not least fällt ab dem 12. Oktober auch eine zentrale ICE-Strecke den Bauarbeiten zum Opfer: Über 35 Kilometer an Gleisen wollen zwischen Hamm und Heesen im Ruhrgebiet verlegt werden. Das heißt für ICE-Reisende und Pendler: die Haltestellen Bielefeld Hauptbahnhof, Gütersloh Hauptbahnhof, Herford Hauptbahnhof und Minden Hauptbahnhof entfallen! Wer vom Rheinland in Richtung Berlin fährt, muss zudem mit rund 75 Minuten mehr Fahrtzeit rechnen.

Geplant sind die Arbeiten bis zum 20. Oktober, bis Ende November ist dann nur noch der Haltepunkt in Herford betroffen. Für Züge von Köln nach Berlin werden ab dem 20. Oktober demnach 30 Minuten mehr Fahrtzeit fällig.