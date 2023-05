Düsseldorf

Aux Merveilleux in Düsseldorf: So schön ist die französische Patisserie in der Innenstadt

16. Mai 2023

Die Patisserie Aux Merveilleux de Fred ist für viele Düsseldorfer ein Hingucker auf der Kasernenstraße. Neben glatten Bürogebäuden und grauer Moderne findet ihr hier einen Hauch von französischem Flair – mitten in der Landeshauptstadt.