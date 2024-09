Ein Polizeibeamter hat am Mittwoch zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, den 18. September 2024, gegen 18.30 Uhr auf einem großen Parkplatz in Düsseldorf. Die verdächtigen Männer wurden dabei beobachtet, wie sie Autos ausspähten, um diese vermutlich aufzubrechen.

Der Vorfall ereignete sich in der Metrostraße. Der Beamte, der außerhalb seines Dienstes unterwegs war, bemerkte zwei Männer, die sich verdächtig verhielten. Einer der Männer war dem Beamten bereits bekannt. Der 32-jährige Marokkaner war in der Vergangenheit wiederholt durch Diebstähle aus Kraftfahrzeugen aufgefallen.

Aktuelle News: Weitere Polizei- und Blaulichtmeldungen findet ihr hier im Überblick!

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.