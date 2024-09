Autodiebstähle in NRW erneut deutlich gestiegen: Düsseldorf ist der gefährlichste Hotspot!

11. September 2024

In Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Autodiebstähle im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Besonders betroffen waren Fahrzeuge in Düsseldorf. Hier war die Diebstahlquote landesweit am höchsten.