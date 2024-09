Unfall mit Fahrerflucht in Meerbusch: Wer hat diesen Wagen gesehen?

In Meerbusch kam es zu einem Verkehrsunfall. Am Mittwoch (4. Septembr), stießen auf der Necklenbroicher Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 53-jährige Frau aus Düsseldorf war dabei, gegen 10.10 Uhr auf einen Parkplatz einzubiegen, als sie mit einem anderen Pkw kollidierte. Dieser Pkw fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Kaarst davon. Die Fahrerin aus Düsseldorf erlitt keine Verletzungen.

Die Beteiligte beschrieb das flüchtige Fahrzeug als schwarzen Kleinwagen, konnte jedoch keine weiteren Details zum Unfallhergang liefern. Aufgrund der unklaren Umstände sucht das Verkehrskommissariat 1 nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.