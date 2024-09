Das sind 7 außergewöhnliche Stadtführungen in Düsseldorf

"Art and Magic in a German Metro“ – so beschreibt die "New York Times" die spektakuläre Wehrhahn-Linie mit sechs umgestalteten Bahnhöfen. Foto: Visit Düsseldorf Die "Wehrhahn Linie"-Führung beginnt an der Pempelforter Straße, führt über die Schadowstraße zur Heinrich-Heine-Allee und Benrather Straße und vom Graf-Adolf-Platz schließlich zum Kirchplatz. Foto: Visit Düsseldorf Bei der Düsseldorfer Food-Tour geht es um den kulinarischen Hotspot der Stadt: Die Altstadt. In drei Stunden wird auch der Carlsplatz und seine Händler erkundet. Natürlich wird auch herumprobiert. Foto: Visit Düsseldorf In der "Urban Art Walk"-Tour werden die Werke der internationalen Urban-Art-Künstler besucht. Foto: Visit Düsseldorf Während eines zweistündigen Spaziergangs durch die Stadtteile Friedrichstadt und Bilk führt Klaus Rosskothen, Kurator und Betreiber der Galerie Pretty Portal, durch die Straßen. Foto: Visit Düsseldorf Wie könnte man eine Stadtführung gemütlicher vonstattengehen lassen, als mit einem roten Hop-on/Hop-off-Bus? Die Busse fahren täglich und halten an den wichtigsten Spots der Stadt. Im Sommer kann man sich den warmen Wind um die Nase wehen lassen, bei schlechtem Wetter ist es warm im Innenraum. Foto: Visit Düsseldorf Dass Düsseldorf eine fahrradfreundliche Stadt ist, beweist auch die Tour "Düsseldorf per Rad": Ca. 11,5 Kilometer werden hier in der anderthalbstündigen Tour zurückgelegt, vorbei an der Königsallee und dem Medienhafen. Foto: Visit Düsseldorf Schon gesehen? Düsseldorf-Nachrichten: Die wichtigsten Meldungen vom Samstag Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Events und Freizeit-Tipps für September 2024 Düsseldorf: Unser Bild des Tages – diese Fotos müsst ihr sehen

Düsseldorf hat so viel mehr zu bieten als die prunkvolle Königsallee und den romantischen Rhein. Hier sind sieben außergewöhnliche Stadtführungen, die euch die Stadt aus ganz neuen Perspektiven zeigen:

1. Nachtwächterführung in der Altstadt

Wenn die Dämmerung die Altstadt in sanftes Licht hüllt, lädt der Nachtwächter zu einem historischen Rundgang ein. Mit Anekdoten aus längst vergangenen Tagen entführt er euch in eine andere Welt. Ausgerüstet mit Laterne, Horn und Hellebarde verrät er auch Pikantes über die Geschichte Düsseldorfs.

Dauer: ca. 90 Minuten

Preis pro Person: 20 Euro

2. Eine Reise in die kulinarische Welten Düsseldorfs

Düsseldorf zum Anbeißen! Bei dieser Tour dreht sich alles um die kulinarische Vielfalt Düsseldorfs. Von Altbier bis zu internationalen Spezialitäten und Gourmet-Restaurants – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Highlight ist der Gang über den Carlsplatz und die Möglichkeit, mit Händlern zu plaudern.

Bei der Führung inklusive sind Kostproben und kulinarische Souvenirs.

Dauer: ca. 180 Minuten

Preis pro Person: 44 Euro

3. Auf Altbier-Safari durch „die längste Theke der Welt“

Ein Muss für alle Bier-Fans: Die Altbier-Tour durch „die längste Theke der Welt“ – der Düsseldorfer Altstadt. In der zweistündigen Führung werden alle fünf Düsseldorfer Hausbrauereien abgeklappert, natürlich mit einer Brauerei-Besichtigung sowie Verkostung von Uerige, Schlüssel, Füchschen, Kürzer und Schumacher Alt.

Dauer: ca. 120 Minuten

Preis pro Person: 34,50 Euro

4. Die Wehrhahn-Linie im „Underground“ erkunden

Die Wehrhahn-Linie ist mehr als nur eine U-Bahn-Linie: Jede der sechs Stationen, die vom S-Bahnhof Wehrhahn zum S-Bahnhof Bilk führen, haben einen eigenen Charakter: Ob leuchtend grüne Glastafeln am Graf-Adolf-Platz, ein animiertes Universum an der Benrather Straße oder Soundsysteme an der Heinrich-Heine-Alle: Hier wartet man schon fast gerne auf die nächste Bahn.

Beachtet jedoch, dass für die Führung ein U-Bahn-Ticket erforderlich ist.

Dauer: ca. 90 Minuten

Preis pro Person: 13 Euro

5. Urban-Art-Tour in Friedrichstadt und Bilk

Bei der Street-Art-Tour führt euch Klaus Rosskothen, Kurator und Betreiber der Galerie Pretty Portal, vorbei an die bunten Street-Art-Werke der Stadtteile Friedrichstadt und Bilk.

Bei dem zweistündigen Spaziergang erfahrt ihr mehr über die Bedeutung der Kunstwerke sowie die Verbindung der klassischen Kunstrichtungen mit Pop, Punk, Graffiti oder Streetart und reflektiert dabei die Intentionen der Künstler.

Dauer: ca. 120 Minuten

Preis pro Person: 18 Euro

6. Architektur-Tour durch den Medienhafen

Von verlassenen Lagerhäusern zu einem pulsierenden Zentrum für Kunst, Kultur und Wirtschaft: Der Medienhafen hat seit 50 Jahren eine beachtliche Entwicklung hinter sich gebracht. Der zweistündige Rundgang führt euch vorbei an Bauten international renommierter Architekten, wie den drei Gehry-Bauten, und erzählt die Geschichte der Verwandlung dieses Stadtteils.

Das Highlight: Der abschließende Blick vom Rheinturm über die Stadt.

Dauer: ca. 120 Minuten

Preis pro Person: 20 Euro

7. Die Drag-Queen Tour auf der Kö

Beim Glamour-Stadtbummel entführt euch die charmante Freifrau von Kö in die glitzernde Welt der Königsallee. Mit funkelnden Augen und noch funkelnderem Witz erzählt sie euch die spannendsten Geschichten, pikanten Anekdoten und neuesten Gerüchte über die Stars und Sternchen, die hier schon über den roten Teppich geschritten sind. Eben ganz aus dem Blick einer „Düsseldorfer Millionärsgattin“.

Zur Einstimmung erwartet euch ein „Kö et Chandon“ – der Anfang für einen Nachmittag der besonderen Art.

Preis pro Person: 33 Euro

Dauer: ca. 100 Minuten

