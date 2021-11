Ausgehen in Düsseldorf: In Zukunft nur noch 2G?

Für einen Besuch im Düsseldorfer Zakk benötigten die Gäste bislang einen Impf- oder Genesenennachweis – oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest. Doch damit ist ab dem 15. November Schluss: Angesichts steigender Zahlen sieht Geschäftsführer Till Krägeloh keine Alternative zur 2G-Regel.

Gegenüber „RP Online“ begründet der Zakk-Chef seine Entscheidung mit den Worten „Kultur braucht Sicherheit“. Kragelöh steht damit nicht alleine da. Schon seit Oktober sind alle städtischen Veranstaltungen nur noch mit 2G-Regel geöffnet – dazu gehört auch das Weihnachtssingen. Gleiches gilt seit November für die städtischen Kultureinrichtungen wie Schauspielhaus oder Oper. Auch die Düsseldorfer Karnevalisten setzen auf verschärfte Maßnahmen.

11.11. Karnevals-Auftakt in Düsseldorf: Hoppeditz-Erwachen nur mit 2G

Und so findet der traditionelle Sessions-Auftakt am 11.11 unter strengen Corona-Bedingungen statt: Der Marktplatz ist gesperrt, Zugang für Geimpfte und Genesene gibt es an drei Kontrollpunkten. Diese sind an der Ecke Marktstraße Richtung Burgplatz, an der Ecke Marktstraße Richtung Uerige und an der Ecke Zollstraße eingerichtet. Auch beim anschließenden Hoppeditz-Ball im Henkelsaal gilt die 2G-Regel.

>> 11.11. in Düsseldorf: Hoppeditz-Erwachen – alle Infos und Partys im Überblick <<

Auch diese Düsseldorfer Locations setzen auf 2G

Neben dem Kürzer an der Kurze Straße hat auch die Schumacher-Brauerei verschärfte Regeln eingeführt. Ob im Stammhaus an der Oststraße oder im Goldenen Kessel an der Bolkerstraße – hier haben nur Geimpfte und Genesene Zugang.

Düsseldorfer Weihnachtsmärkte mit 3G-Regelung

Bislang gilt die 3G-Regel für alle Weihnachtsmärkte in Düsseldorf. Ob es doch noch eine Verschärfung auf 2G geben wird? Das wird von der weiteren Entwicklung der aktuellen Corona-Zahlen abhängen. Die Überprüfung der Nachweise erfolgt vor Ort stichprobenartig.

>> Die schönsten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf – alle Standorte und Infos <<

Feiern und Essen gehen in Düsseldorf: Bald nur noch Zugang für 2g?

Aktuell gilt in vielen Restaurants, Clubs, Bars und Kneipen der NRW-Landeshauptstadt die 3G-Regelung. Wer sich für schärfere Maßnahmen entscheidet, macht dieses freiwillig. Angesichts steigender Corona-Zahlen könnte es aber schon bald anders aussehen und 2G verpflichtend werden.