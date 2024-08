Berufsstart 2024: Aktionstage für angehende Azubis in Düsseldorf

Im August startet für viele junge Schulabsolventen der Schritt in ein neues Leben: Mit dem Ausbildungsstart 2024 erlernen Tausende junge Rheinländer ihren Beruf. Aber: Einige Bewerber aus Düsseldorf sind leer ausgegangen, einige Ausbildungsplätze sind noch unbesetzt. Das teilte die Agentur für Arbeit Düsseldorf am Mittwoch (31. Juli) mit. Laut Angaben der Agentur sind noch 1329 Stellen für Azubis frei. Immerhin: Es seien 215 unbesetzte Lehrstellen weniger als im letzten Jahr.

Seit dem Start des Ausbildungsjahres am 1. Oktober 2023 wurden der Agentur für Arbeit Düsseldorf 3.557 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet. Dies entspreche einem Rückgang von 221 Stellen im Vergleich zum Vorjahr, berichtet die Arbeitsagentur. Gleichzeitig haben sich im selben Zeitraum 3.329 Jugendliche und Berufsanfänger bei der Berufsberatung gemeldet und ihr Interesse an einer betrieblichen Ausbildung bekundet sowie sich als Bewerber registrieren lassen.

Bewerber können sich beim Aktionstag der IHK informieren

Trotzdem sollen laut Agentur für Arbeit noch im Juli 1.118 Bewerber ohne Ausbildungsplatz gewesen sein. Das seien 154 mehr als im Vorjahr.

„Am ersten August starten viele Jugendliche in ihre betriebliche Ausbildung. Für diejenigen, die noch keine Zusage haben oder noch nicht genau wissen, wohin die Reise geht, ist es jedoch nicht zu spät. Auch nach den üblichen Terminen Anfang August oder September ist der Einstieg möglich. Die Berufsberatung unterstützt alle Ausbildungsinteressierten bei der Berufsorientierung und der Ausbildungsvermittlung. Sie kennt die Düsseldorfer Betriebe und weiß, wie der Einstieg auch kurzfristig gelingt. Das Angebot ist nach wie vor vielfältig und reicht von Ausbildungsberufen wie Kaufmann/-frau Büromanagement über Medizinische Fachangestellte bis hin zum Anlagenmechaniker/in Sanitär-/Heizung-Klimatechnik und vielen weiteren“, so Birgitta von Harten. Die Leiterin der Düsseldorfer Agentur für Arbeit weist daraufhin, dass Interessierte sich auch über die IHK über Ausbildungsplätze informieren können.

Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet in diesem Sommer sogar eine „Last Minute“-Aktion für angehende Azubis. Am 13. August findet die Aktion zwischen 14 und 18 Uhr in der „Peek & Cloppenburg“-Filiale auf der Schadowstraße statt.

Karrieretag der Düsseldorfer Feuerwehr

Auch die Feuerwehr Düsseldorf will Bewerber anlocken – mit einem Karrieretag am 7. September, an dem ihr euch über den Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau informieren könnt. Zwischen 8.30 und 16 Uhr findet der Tag im Arena-Sportpark statt. Hier werden euch alle Fragen rund um das Thema Feuerwehr beantwortet.