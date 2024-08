Auffahrunfall zwischen Kaiserswerth und Kalkum: Auto brennt aus

Am Mittwoch, den 31. Juli 2024 um 15.17 Uhr, kam es zwischen Kaiserswerth und Kalkum zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Dinslaken konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf ein vor ihm haltendes Fahrzeug mit Anhänger auf. Das auffahrende Auto fing Feuer und brannte völlig aus. Aufgrund des Unfalls und der Bergungsarbeiten musste die Polizei die Bahn in Richtung Duisburg voll sperren. Ein Fahrstreifen konnte erst am Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.