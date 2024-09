Die Polizei in Düsseldorf hat zwei mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen. Die Festnahme erfolgte am Dienstag (24. September 2024) um 12.30 Uhr im Stadtteil Flingern durch die Hilfe eines aufmerksamen Hausbewohners. Die beiden Frauen, 16 und 18 Jahre alt, sind bekannt für ähnliche Vergehen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 40-jähriger Mann, der von zuhause aus arbeitete, wurde durch laute Geräusche im Treppenhaus aufmerksam. Bei der Nachschau entdeckte er drei Frauen, die hastig das Gebäude verließen. Der Mann verfolgte die Frauen und konnte mit Unterstützung von Passanten zwei von ihnen an der Kreuzung Ackerstraße / Beethovenstraße festhalten.

Weiterlesen: Auto-Crash auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke: Zwei Personen schwer verletzt

Die Polizei stellte bei der Überprüfung des Mehrfamilienhauses an mehreren Wohnungstüren frische Hebelmarken fest. Es stellte sich heraus, dass versucht wurde, die Türen aufzubrechen, was jedoch misslang. Bei den festgenommenen Frauen fand die Polizei Einbruchswerkzeuge wie einen Schraubendreher und einen sogenannten Flipper. Die Jugendlichen aus Kroatien wurden bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich auffällig.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.