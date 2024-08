Düsseldorfer Polizei nimmt zwei Frauen bei versuchtem Einbruch fest

Die Polizei konnte am Freitag (9. August) in Düsseldorf zwei mutmaßliche Einbrecherinnen festnehmen. Am Morgen versuchten die Frauen, in einem Mehrfamilienhaus in Pempelfort in mehrere Wohnungen einzudringen. Sie benutzten dafür ein Werkzeug, bekannt als Flipper, um die Türen zu öffnen.

Eine 66-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte ungewöhnliche Geräusche an ihrer Wohnungstür. Sie beobachtete durch den Türspion, wie die Frauen versuchten, ihre Tür zu öffnen. Nachdem der Versuch misslang, zogen die Täterinnen weiter zur nächsten Tür, scheiterten jedoch erneut.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.