Auf der B59 bei Jüchen: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Schlimme Szenen spielten sich in der Nacht zu Montag (2. September) im Rhein-Kreis Neuss ab. Wie die Polizei berichtet wurde „ein schweres Aggressionsdelikt auf der Bundesstraße 59 nahe Jüchen“ registriert. Gegen 3 Uhr griff ein noch unbekannter männlicher Täter einen 20-jährigen Mann aus Grevenbroich an. Dieser Zwischenfall führte zu lebensgefährlichen Verletzungen des Angegriffenen, der noch am Ort des Geschehens verstarb.

Die Untersuchung des genauen Tathergangs und der Motive hinter der Tat wurde von einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Düsseldorf übernommen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.