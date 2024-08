Von Düsseldorf nach Meerbusch: Jugendliche nach Bahnfahrt angegriffen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Meerbusch, bei dem zwei 13-jährige Freunde angegriffen wurden. Die Jugendlichen befanden sich am Montag (19. August) auf der Heimfahrt mit der Bahnlinie U76 von Düsseldorf zur Haltestelle Hoterheide. Während der Fahrt bemerkten sie vier Jugendliche in ihrer Nähe.

Passend dazu: Sexueller Übergriff in Ratingen bei Düsseldorf: Polizei sucht Zeugen

Nachdem sie gegen 18.43 Uhr ausgestiegen waren, folgten ihnen die Unbekannten. Trotz mehrfacher Versuche, ihnen durch Straßenwechsel zu entkommen, eskalierte die Situation am Kreisverkehr am Bahnhofsweg nahe der Theodor-Heuß-Straße. Einer der Freunde wurde gegen 18.55 Uhr angegriffen und mehrfach geschlagen, auch nachdem er zu Boden ging. Als der andere Junge versuchte einzugreifen, wurde auch er von zwei weiteren Angreifern der Gruppe attackiert und erlitt mehrere Gesichtsschläge.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.