"Antanztrick" in der Altstadt: Polizei stoppt dreiste Diebe

Beamte der Polizeiinspektion Mitte haben in der Nacht zu Montag zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen, nachdem diese einen 36-jährigen Mann aus dem Bergischen Land in der Bolkerstraße durch Tanzen abgelenkt und dessen iPhone entwendet hatten. Die beiden jungen Männer, die polizeibekannt sind, wurden um 3.45 Uhr auf frischer Tat ertappt und versuchten, in Richtung Kö zu fliehen. Aufmerksame Zeugen hatten jedoch die Polizei alarmiert, welche schnell eine Fahndung einleitete. Dank der Unterstützung durch einen Videobeobachter konnte die Polizei die Flüchtigen in der Schadowstraße stellen und festnehmen.

Bei den festgenommenen Tatverdächtigen, die marokkanische und algerische Staatsbürgerschaft besitzen, wurde das gestohlene Handy gefunden und sichergestellt. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.