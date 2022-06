Anzeige

Am Blankenwasser in Neuss: Grammy-Gewinner Black Coffee weiht die Open-Air-Saison ein

11. Juni 2022

Der südafrikanische House-DJ und Musikproduzent Black Coffee macht am 16. Juni Halt in Neuss: Nach längerer Pause ist die beliebte Location Am Blankenwasser pünktlich zum Sommer zurück und läutet mit dem international erfolgreichen Star-DJ die Open-Air-Saison gebührend ein.