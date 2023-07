Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf: Dieser Hit-Film läuft heute am Rheinufer – alle Vorführungen im Überblick

Das Open-Air-Kino am Rhein ist eines der Sommer-Highlights in Düsseldorf. Vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 wird dort jeden Abend ein anderer Film gezeigt. Programm, Tickets, Beachclub – wir haben alle Infos zum Freiluftkino für euch!

Welcher Film läuft heute im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf?

Am Mittwoch, dem 26. Juli 2023, läuft der lustige Animationsfilm „Super Mario Bros. – der Film“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.55 Uhr.

Tickets: Es sind noch Tickets erhältlich (Link).

Wetter: Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering, die Temperaturen sind bei 17 bis 20 Grad recht frisch.

Hinter der neuesten Verfilmung von „Super Mario Bros.“ steckt nicht nur Nintendo, sondern auch die Animationsprofis von „Illumination“, welche bereits mit den „Minions“, „Sing“ und „Pets“ jede Menge Erfolge landen konnten. Dabei bietet der Film die perfekte Unterhaltung für alte und junge Zocker: Unzählige Anspielungen an die Videospiel-Serie verleiten immer wieder zum Grinsen. Da macht es nur wenig aus, dass die Geschichte eher weniger spannend ist..

Welche Film-Highlights gibt es beim Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023?

Den Auftakt der Saison machte die Komödie Ticket ins Paradies, Kult war wie in jedem Jahr der Kino-Klassiker und das Abba-Special „Mamma Mia!“ am Freitag, dem 21. Juli. Es folgen Actionfilm-Highlights wie John Wick: Kapitel 4 am Samstag, 29. Juli und Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins am Freitag, 11. August.

Ein weiteres Highlight bietet der japanische Film Suzume. Dieser wird am Mittwoch, 2. August, in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Zudem sind mehrere Kinder- und Familienfilme zu sehen. Der Film Super Mario Bros. – der Film steht am Mittwoch, 26. Juli, auf dem Programm.

Am Samstag, 12. August könnt ihr mit den Guardians of the Galaxy: Vol. 3 die Galaxie retten – alternativ gibt es das neueste Marvel-Spektakel mit Chris Pratt bereits ab dem 2. August als Stream über Disney+. Den Abschluss der Saison macht der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals am Sonntag, dem 20. August.

Auch in dieser Saison wird es wieder zwei Joker Nights geben, an denen besonders begehrte oder neue Filme laufen. Diese werden erst kurzfristig bekannt gegeben.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023 Programm: Welche Filme werden gezeigt?

Von Action und Komödie über Horror und Fantasy bis hin zu Animation und Drama – im Open-Air-Kino in Düsseldorf kommt jeder auf seine Kosten. Was ihr auf der 400 Quadratmeter großen Leinwand sehen könnt? Das ist das diesjährige Programm im Überblick:

Donnerstag, 20. Juli (21.55 Uhr): Ticket ins Paradies

Freitag, 21. Juli (21.55 Uhr): Abba-Special Mamma Mia!

Samstag, 21. Juli (21.55 Uhr): Fast & Furious 10

Sonntag, 23. Juli (21.55 Uhr): Der Nachname

Montag, 24. Juli (21.55 Uhr): Sonne und Beton

Dienstag, 25. .Juli (21.55 Uhr): The Banshees of Inisherin

Mittwoch, 26. Juli (21.55 Uhr): Super Mario Bros. – der Film

Donnerstag, 27. Juli (21.45 Uhr): Einfach mal was schönes

Freitag, 28. Juli (21.45 Uhr): Creed 3

Samstag, 29. Juli (21.45 Uhr): John Wick: Kapitel 4

Sonntag, 30. Juli (21.45 Uhr): The Flash

Montag, 31. Juli (21.45 Uhr): Triangle of Sadness

Dienstag, 1. August (21.45 Uhr): Magic Mike – The Last Dance

Mittwoch, 2 August (21.45 Uhr): Suzume (OmU)

Donnerstag, 3. August (21.35 Uhr): Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Freitag, 4. August (21.35 Uhr): Arielle, die Meerjungfrau

Samstag, 5. August (21.35 Uhr): Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Sonntag, 6. August (21.35 Uhr): NFL Movie Night

Montag, 7. August (21.30 Uhr): Der Gesang der Flusskrebse

Dienstag, 8. August (21.30 Uhr): Joker Night

Mittwoch, 9. August (21.30 Uhr): Die Unschärferelation der Liebe

Donnerstag, 10. August (21.25 Uhr): Ein Mann namens Otto

Freitag, 11. August (21.25 Uhr): Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins

Samstag, 12. August (21.25 Uhr): Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Sonntag, 13. August (21.20 Uhr): Everything Everywhere All at Once

Montag, 14. August (21.20 Uhr): Die Rumba Therapie

Dienstag, 15, August (21.20 Uhr): TÁR

Mittwoch, 16. August (21.20 Uhr): Elemental

Donnerstag, 17. August (21.15 Uhr): Joker Night – Oppenheimer

Freitag, 18. August (21.15 Uhr): Top Gun: Maverick

Samstag, 19. August (21.15 Uhr): Avatar 2: The Way of Water

Sonntag, 20. August (21.15 Uhr): Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Hinweis: Der Einlass und die Bewirtung an den Kino-Foodtrucks beginnt immer um 19 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Welcher Film wird in der Joker Night am 17. August gezeigt?

Der gezeigte Film für die Joker Night am 17. August steht fest! An diesem Abend zeigt das Alltours-Open-Air Kino den brandneuen Film „Oppenheimer“, der vor wenigen Tagen erst in den Kinos gestartet ist. Tickets dafür sind online unter www.alltours-kino.de/event/2-joker-night-17-08-2023 erhältlich.

Das erwartet euch in „Oppenheimer“: In dem historischen Thriller von Christoper Nolan blickt der Physiker Julius Robert Oppenheimer (Cilian Murphy) zurück auf seine Anfänge, sein Privatleben und auf die Zeit während des zweiten Weltkriegs zurück, als ihm die wissenschaftliche Leitung des Manhatten Projekts übertragen wird. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico sollen er und sein Team unter der Aufsicht von Lt. Leslie Groves (Matt Damon) eine Nuklearwaffe entwickeln. Oppenheimer wird zum „Vater der Atombombe“ ausgerufen, doch nachdem seine tödliche Erfindung folgenschwer in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wird, stürzt Oppenheimer in ernste Zweifel.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Wann starten die Filme?

Der Start der Filme variiert von Woche zu Woche: Anfangs gehen die Filme im Juli um 21.55 Uhr los, die letzten Filme im August starten bereits um 21.15 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Was kosten die Tickets?

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf auf der Website des Open-Air-Kinos. Es gibt die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen.

Der Eintritt für Tickets mit freier Platzwahl kostet im Vorverkauf 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) sowie 16 Euro an der Abendkasse. Die Tickets für reservierte Plätze kosten im Vorverkauf 16 Euro (plus 1 Euro Vorverkaufsgebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bzw. Personen mit Handicap (und B für Begleitperson im Ausweis) können Rollstuhlfahrer-Tickets für 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf und für 16 Euro an der Abendkasse erwerben.

Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende werden Karten für die Vorstellungen Montag bis Donnerstag für 12 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf angeboten und für 14 Euro an der Abendkasse.

Für Kinder bis einschließlich elf Jahre sind für Vorführungen mit FSK 0 sowie FSK 6 Kinder-Tickets buchbar. Diese kosten im Vorverkauf 7 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) und an der Abendkasse 9 Euro. Dies gilt sowohl für Tickets mit freier Platzwahl als auch für reservierte Plätze.

Der Online-Vorverkauf endet je Film um 16.59 Uhr am jeweiligen Filmtag. Die Abendkasse öffnet täglich um 17 Uhr.

Kino Beach auch 2023 am Open-Air-Kino Düsseldorf

Sand zwischen den Zehen, ein kühler Drink in der Hand, vor einem der Rhein und über einem eine gigantische Leinwand: Auch 2023 ist der Kino Beach am Robert-Lehr-Ufer geöffnet.

Der Beachclub startete pünktlich zum Auftakt des Open-Air-Kinos – und somit in diesem Jahr am 20. Juli. Montags bis mittwochs ist er von 19 Uhr bis Filmbeginn geöffnet, donnerstags bis sonntags ab 16 Uhr bis Filmbeginn. Der Eintritt ist frei.

Ein Foodtruck vor Ort versorgt euch mit Getränken, Cocktails und Snacks. Und an ausgewählten Tagen gibt es auch musikalische Untermalung: Für ein entspanntes Sommergefühl lädt der Kino Beach jeden Donnerstag zur After Work-Party mit DJ ein.

Diese Filme laufen als Nächstes im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf

Einfach mal was schönes

Am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, läuft „Einfach mal was schönes“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Die biologische Uhr der Radiomoderatorin Karla (Karoline Herfurth) tickt, und das mittlerweile sehr laut und deutlich. Doch egal, was sie auch tut, sie findet einfach keinen passenden Mann, mit dem sie sich auch eine Familie vorstellen könnte. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag fällt sie die Entscheidung, alleine ein Kind zu bekommen…

Creed 3

Am Freitag, dem 28. Juli 2023, läuft „Creed 3“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) ist endlich ganz oben im Leben angekommen und hängt seine Boxhandschuhe an den Nagel. Jetzt kann er sich endlich seiner Familie und der Förderung neuer Box-Talente widmen. Doch die Vergangenheit will nicht ruhen und es erhebt sich ein Schatten aus Adonis Jugend, der den ehemaligen Weltmeister vor neue Herausforderungen stellt.

John Wick: Kapitel 4

Am Samstag, dem 29. Juli 2023, läuft „John Wick: Kapitel 4“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Keanu Reeves darf als Profikiller John Wick erneut über 2 Stunden und 50 Minuten ballern, was das Zeug hält. Zu seinen neuen Gegnern gehört unter anderem auch Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) und der blinde Caine (Donnie Yen) – zuletzt John Wicks bester Freund.

The Flash

Am Sonntag, dem 30. Juli 2023, läuft „The Flash“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Superheld „The Flash“ (Ezra Miller) ist so schnell, dass er mittlerweile durch die Zeit reisen kann: Damit plant er, die Vergangenheit zu manipulieren, um so den Tod seiner Mutter (Maribel Verdú) zu verhindern und die Unschuld des ursprünglich für den Mord an ihr verurteilten Vaters (Ron Livingston) zu beweisen. Dabei verstellt Barry Allen jedoch aus Versehen eine Stellschraube in der Zukunft, sodass er in einer Realität landet, in der General Zod (Michael Shannon) mit der Vernichtung des Planeten droht.

Triangle of Sadness

Am Montag, dem 31. Juli 2023, läuft „Triangle of Sadness“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek) sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu.