Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf: Dieser Film wird heute gezeigt! Alle Termine und Infos

Das Open-Air-Kino am Rhein ist eines der Sommer-Highlights in Düsseldorf. Vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 wird dort jeden Abend ein anderer Film gezeigt. Programm, Tickets, Beachclub – wir haben alle Infos zum Freiluftkino für euch!

Welcher Film läuft heute im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf?

Am Mittwoch, dem 2. August 2023, läuft „Suzume“ in der Originalfassung mit Untertiteln, als auf Japanisch mit deutschen Untertiteln im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.45 Uhr.

Tickets: Es sind noch Tickets erhältlich (Link).

Wetter: Abends ist es in Düsseldorf bewölkt und leicht regnerisch – die Temperaturen am Abend liegen zwischen 21 und 17 Grad.

Anime-Fans sollten sich diesen Termin ganz besonders dick ankreuzen: „Suzume“ ist der neueste Film von „Your Name.“- und „Weathering With You“-Regisseur Makoto Shinkai und wurde von den Kritikern bereits gefeiert.

Suzume lebt in der ruhigen Stadt Kyushu und trifft einen jungen Mann „auf der Suche nach Türen“. Suzume folgt ihm zu einer Ruine eines verfallenen Gebäudes in den Bergen und findet eine freistehende Tür als wäre sie allein vor der Zerstörung gerettet worden. Suzume fühlt sich von einer unsichtbaren Kraft angezogen und greift nach der Tür – bald darauf öffnet sich in ganz Japan eine Tür nach der anderen. Um das Unheil das auf der anderen Seite lauernde Unheil abzuwehren, müssen sie wieder geschlossen werden…

Film-Highlights beim Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023

Den Auftakt der Saison machte die Komödie Ticket ins Paradies, Kult war wie in jedem Jahr der Kino-Klassiker und das Abba-Special „Mamma Mia!“ am Freitag, dem 21. Juli. Der Film Super Mario Bros. – der Film stand am Mittwoch, 26. Juli, auf dem Programm. Es folgten Actionfilm-Highlights wie John Wick: Kapitel 4 am Samstag, 29. Juli.

Ein weiteres Highlight bietet der japanische Film Suzume. Dieser wird am Mittwoch, 2. August, in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Zudem sind mehrere Kinder- und Familienfilme zu sehen. Am Freitag, 11. August, sorgt Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins für Spannung im Open-Air Kinosaal.

Am Samstag, 12. August könnt ihr mit den Guardians of the Galaxy: Vol. 3 die Galaxie retten. Den Abschluss der Saison macht der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals am Sonntag, 20. August.

Oppenheimer: Joker Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf

Auch in dieser Saison wird es wieder zwei Joker Nights geben, an denen besonders begehrte oder neue Filme laufen. Nun sind die beiden Termine bekannt: am Dienstag, 8. August, wird der Vorverkaufskracher Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins aufgrund der hohen Nachfrage noch ein zweites Mal gezeigt. Tickets für den Filmabend sind hier erhältlich.

Zudem feiert am Donnerstag, 17. August, der Film Oppenheimer seine Premiere im Freiluftkino am Rhein. Tickets sind hier erhältlich.

Das Kinoprogramm im Überblick

Von Action und Komödie über Horror und Fantasy bis hin zu Animation und Drama – im Open-Air-Kino in Düsseldorf kommt jeder auf seine Kosten. Was ihr auf der 400 Quadratmeter großen Leinwand sehen könnt? Das ist das diesjährige Programm im Überblick:

Donnerstag, 20. Juli (21.55 Uhr): Ticket ins Paradies

Freitag, 21. Juli (21.55 Uhr): Abba-Special Mamma Mia!

Samstag, 21. Juli (21.55 Uhr): Fast & Furious 10

Sonntag, 23. Juli (21.55 Uhr): Der Nachname

Montag, 24. Juli (21.55 Uhr): Sonne und Beton

Dienstag, 25. .Juli (21.55 Uhr): The Banshees of Inisherin

Mittwoch, 26. Juli (21.55 Uhr): Super Mario Bros. – der Film

Donnerstag, 27. Juli (21.45 Uhr): Einfach mal was schönes

Freitag, 28. Juli (21.45 Uhr): Creed 3

Samstag, 29. Juli (21.45 Uhr): John Wick: Kapitel 4

Sonntag, 30. Juli (21.45 Uhr): The Flash

Montag, 31. Juli (21.45 Uhr): Triangle of Sadness

Dienstag, 1. August (21.45 Uhr): Magic Mike – The Last Dance

Mittwoch, 2 August (21.45 Uhr): Suzume (OmU)

Donnerstag, 3. August (21.35 Uhr): Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Freitag, 4. August (21.35 Uhr): Arielle, die Meerjungfrau

Samstag, 5. August (21.35 Uhr): Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Sonntag, 6. August (21.35 Uhr): NFL Movie Night

Montag, 7. August (21.30 Uhr): Der Gesang der Flusskrebse

Dienstag, 8. August (21.30 Uhr): Joker Night – Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins

Mittwoch, 9. August (21.30 Uhr): Die Unschärferelation der Liebe

Donnerstag, 10. August (21.25 Uhr): Ein Mann namens Otto

Freitag, 11. August (21.25 Uhr): Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins

Samstag, 12. August (21.25 Uhr): Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Sonntag, 13. August (21.20 Uhr): Everything Everywhere All at Once

Montag, 14. August (21.20 Uhr): Die Rumba Therapie

Dienstag, 15, August (21.20 Uhr): TÁR

Mittwoch, 16. August (21.20 Uhr): Elemental

Donnerstag, 17. August (21.15 Uhr): Joker Night – Oppenheimer

Freitag, 18. August (21.15 Uhr): Top Gun: Maverick

Samstag, 19. August (21.15 Uhr): Avatar 2: The Way of Water

Sonntag, 20. August (21.15 Uhr): Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Hinweis: Der Einlass und die Bewirtung an den Kino-Foodtrucks beginnt immer um 19 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Wann starten die Filme?

Der Start der Filme variiert von Woche zu Woche: Anfangs gehen die Filme im Juli um 21.55 Uhr los, die letzten Filme im August starten bereits um 21.15 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Was kosten die Tickets?

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf auf der Website des Open-Air-Kinos. Es gibt die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen.

Der Eintritt für Tickets mit freier Platzwahl kostet im Vorverkauf 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) sowie 16 Euro an der Abendkasse. Die Tickets für reservierte Plätze kosten im Vorverkauf 16 Euro (plus 1 Euro Vorverkaufsgebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bzw. Personen mit Handicap (und B für Begleitperson im Ausweis) können Rollstuhlfahrer-Tickets für 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf und für 16 Euro an der Abendkasse erwerben.

Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende werden Karten für die Vorstellungen Montag bis Donnerstag für 12 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf angeboten und für 14 Euro an der Abendkasse.

Für Kinder bis einschließlich elf Jahre sind für Vorführungen mit FSK 0 sowie FSK 6 Kinder-Tickets buchbar. Diese kosten im Vorverkauf 7 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) und an der Abendkasse 9 Euro. Dies gilt sowohl für Tickets mit freier Platzwahl als auch für reservierte Plätze.

Der Online-Vorverkauf endet je Film um 16.59 Uhr am jeweiligen Filmtag. Die Abendkasse öffnet täglich um 17 Uhr.

Kino Beach am Open-Air-Kino Düsseldorf 2023

Sand zwischen den Zehen, ein kühler Drink in der Hand, vor einem der Rhein und über einem eine gigantische Leinwand: Auch 2023 ist der Kino Beach am Robert-Lehr-Ufer geöffnet.

Der Beachclub startete pünktlich zum Auftakt des Open-Air-Kinos – und somit in diesem Jahr am 20. Juli. Montags bis mittwochs ist er von 19 Uhr bis Filmbeginn geöffnet, donnerstags bis sonntags ab 16 Uhr bis Filmbeginn. Der Eintritt ist frei.

Ein Foodtruck vor Ort versorgt euch mit Getränken, Cocktails und Snacks. Und an ausgewählten Tagen gibt es auch musikalische Untermalung: Für ein entspanntes Sommergefühl lädt der Kino Beach jeden Donnerstag zur After Work-Party mit DJ ein.

Diese Filme laufen als Nächstes im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Am Donnerstag, dem 3. August 2023, läuft „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.35 Uhr.

Die Kindheit des siebenjährigen Joachims (Camille Loup Moltzen), der mit seiner Familie in einer Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie lebt, ist nicht alltäglich. Joachims Vater Richard (Devid Striesow) ist der Direktor der Klinik. Unter den Patienten fühlen sich Joachim und sein Vater am wohlsten. Die Patienten sind ihre Freunde. Auf die Gesellschaft der „Anderen“, der „Normalen“, können sie verzichten. Joachims Mutter Iris (Laura Tonke) geht es aber anders. Sie sehnt sich in ein mondäneres Umfeld und trauert ihren Jugendabenteuern in Italien nach. Erst nach und nach erkennt Joachim, dass sein Familienidyll ein fragiles Konstrukt ist.

Arielle, die Meerjungfrau

Am Freitag, dem 4. August 2023, läuft „Arielle, die Meerjungfrau“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.35 Uhr.

Der Disney-Klassiker als Realfilm im pompös verpackten Animationskleid: Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey) darf sich als eigensinnigste Tochter vom Meeresherrscher Triton (Javier Bardem) wieder am Leben an Land versuchen. In die Rolle von Prinz Eric schlüpft Jonah Andre Hauer-King.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Am Samstag, dem 5. August 2023, läuft „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.35 Uhr.

Der für viele unter dem Radar geflogene Fantasy-Streifen entpuppt sich als erstaunlich lustiger und kreativer Streifen, der seine Liebe vor Klassikern wie „Die Ritter der Kokosnuss“ mehr als nur einmal zitiert. Die Abenteuer vom Barden Edgin (Chris Pine), Barbaren-Kriegerin Holga (Michelle Rodriguez), Zauberer Simon (Justice Smith) und Fälscher Forge (Hugh Grant) solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben!

NFL Movie Night

Am Sonntag, dem 6. August 2023, lädt das Alltours Open-Air-Kino zusammen mit D.Sports zur großen „NFL Movie Night“. Einlass und Bewirtung für die NFL Movie Night starten um 19 Uhr. Die Vorführung startet voraussichtlich um 21.10 Uhr. Bis das Programm startet, könnt ihr euch die Zeit im Beachclub des Alltours Open-Air-Kino vertreiben.

Neben einer Reihe unterschiedlicher Filmprogramme mit Footballthematik, wie beispielsweise die Netflix-Doku „Quarterback“, dürft ihr euch auf ein interaktives Rahmenprogramm mit Live-Talks, bekannten Gesichtern und zahlreichen Überraschungen freuen.

Der Gesang der Flusskrebse

Am Montag, dem 7. August 2023, läuft „Der Gesang der Flusskrebse“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.30 Uhr.

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Autorin Delia Owens, dreht sich „Der Gesang der Flusskrebse“ um Kya (Daisy Edgar-Jones), die im Alter von sechs Jahren von ihrer Familie verlassen wird und in den rauen Sumpfgebieten von North Carolina aufwächst. Jahrelang hielten sich hartnäckige Gerüchte über das „Marsch-Mädchen“ in Barkley Cove und isolierten die scharfsinnige und widerstandsfähige Kya von ihrer Gemeinde. Doch angezogen von zwei jungen Männern aus der Stadt, öffnet sich Kya schließlich einer neuen und verblüffenden Welt. Doch als Chase Andrews (Harris Dickinson) tot aufgefunden wird, gerät die schüchterne Kya schnell ins Visier der Ermittlungen.

Oppenheimer

Am Donnerstag, dem 17. August 2023, läuft „Oppenheimer“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.15 Uhr.

In dem historischen Thriller von Christoper Nolan blickt der Physiker Julius Robert Oppenheimer (Cilian Murphy) zurück auf seine Anfänge, sein Privatleben und auf die Zeit während des zweiten Weltkriegs zurück, als ihm die wissenschaftliche Leitung des Manhatten Projekts übertragen wird. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico sollen er und sein Team unter der Aufsicht von Lt. Leslie Groves (Matt Damon) eine Nuklearwaffe entwickeln. Oppenheimer wird zum „Vater der Atombombe“ ausgerufen, doch nachdem seine tödliche Erfindung folgenschwer in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wird, stürzt Oppenheimer in ernste Zweifel.