Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf: Dieser Film wird heute gezeigt! Alle Termine und Infos

Das Open-Air-Kino am Rhein ist eines der Sommer-Highlights in Düsseldorf. Vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 wird dort jeden Abend ein anderer Film gezeigt. Programm, Tickets, Beachclub – wir haben alle Infos zum Freiluftkino für euch!

Welcher Film läuft heute im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf?

Am Dienstag, dem 15. August 2023, läuft das Drama „TÁR“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.20 Uhr.

Tickets: Es sind noch Tickets erhältlich.

Wetter: Die Wettervorhersage für einen Open-Air-Abend in Düsseldorf sieht gut aus: Die Regenwahrscheinlichkeit am Abend ist äußerst gering, die Temperaturen angenehm bei 21 bis 24 Grad.

Filmbeschreibung: Lydia Tár (Cate Blanchett) ist die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Sie wird weltweit gefeiert und steht mit den Berliner Philharmonikern vor einer außergewöhnlichen Leistung. Gemeinsam hat man fast schon den kompletten Zyklus von Gustav Mahler aufgeführt. Nur die berühmte 5. Sinfonie fehlt noch, die nach einer coronabedingten Verschiebung nun in der nächsten Spielzeit auf dem Programm steht. Doch während die Proben dafür laufen, offenbaren sich immer mehr Risse in Társ Welt. Ihre Ehe mit ihrer ersten Violinistin (Nina Hoss) läuft längst nicht mehr so gut wie früher und der Selbstmord einer einst von ihr geförderten, dann aber fallen gelassenen Musikerin lässt sie panisch jegliche E-Mail-Korrespondenz mit dieser löschen. Dann tritt noch eine junge Cellistin (Sophie Kauer) in ihr Leben, die Tár unglaublich fasziniert.

Film-Highlights beim Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023

Den Auftakt der Saison machte die Komödie Ticket ins Paradies, Kult war wie in jedem Jahr der Kino-Klassiker und das Abba-Special „Mamma Mia!“ am Freitag, dem 21. Juli. Der Film Super Mario Bros. – der Film stand am Mittwoch, 26. Juli, auf dem Programm. Es folgten Actionfilm-Highlights wie John Wick: Kapitel 4 am Samstag, 29. Juli.

Ein weiteres Highlight bot der japanische Film Suzume. Dieser wurde am Mittwoch, 2. August, in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt. Zudem waren mehrere Kinder- und Familienfilme zu sehen. Am Freitag, 11. August, sorgte Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins für Spannung im Open-Air Kinosaal.

Am Samstag, 12. August konntet ihr mit den Guardians of the Galaxy: Vol. 3 die Galaxie retten. Den Abschluss der Saison macht der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals am Sonntag, 20. August.

Oppenheimer: Joker Night im Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf

Auch in dieser Saison wird es wieder zwei Joker Nights geben, an denen besonders begehrte oder neue Filme laufen. Am Dienstag, 8. August, wurde der Vorverkaufskracher „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ aufgrund der hohen Nachfrage noch ein zweites Mal gezeigt.

Zudem feiert am Donnerstag, 17. August, der Film Oppenheimer seine Premiere im Freiluftkino am Rhein. Tickets sind hier erhältlich.

Das Kinoprogramm im Überblick

Von Action und Komödie über Horror und Fantasy bis hin zu Animation und Drama – im Open-Air-Kino in Düsseldorf kommt jeder auf seine Kosten. Was ihr auf der 400 Quadratmeter großen Leinwand sehen könnt? Das ist das diesjährige Programm im Überblick:

Donnerstag, 20. Juli (21.55 Uhr): Ticket ins Paradies

Freitag, 21. Juli (21.55 Uhr): Abba-Special Mamma Mia!

Samstag, 21. Juli (21.55 Uhr): Fast & Furious 10

Sonntag, 23. Juli (21.55 Uhr): Der Nachname

Montag, 24. Juli (21.55 Uhr): Sonne und Beton

Dienstag, 25. .Juli (21.55 Uhr): The Banshees of Inisherin

Mittwoch, 26. Juli (21.55 Uhr): Super Mario Bros. – der Film

Donnerstag, 27. Juli (21.45 Uhr): Einfach mal was schönes

Freitag, 28. Juli (21.45 Uhr): Creed 3

Samstag, 29. Juli (21.45 Uhr): John Wick: Kapitel 4

Sonntag, 30. Juli (21.45 Uhr): The Flash

Montag, 31. Juli (21.45 Uhr): Triangle of Sadness

Dienstag, 1. August (21.45 Uhr): Magic Mike – The Last Dance

Mittwoch, 2 August (21.45 Uhr): Suzume (OmU)

Donnerstag, 3. August (21.35 Uhr): Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Freitag, 4. August (21.35 Uhr): Arielle, die Meerjungfrau

Samstag, 5. August (21.35 Uhr): Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Sonntag, 6. August (21.35 Uhr): NFL Movie Night

Montag, 7. August (21.30 Uhr): Der Gesang der Flusskrebse

Dienstag, 8. August (21.30 Uhr): Joker Night – Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins

Mittwoch, 9. August (21.30 Uhr): Die Unschärferelation der Liebe

Donnerstag, 10. August (21.25 Uhr): Ein Mann namens Otto

Freitag, 11. August (21.25 Uhr): Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins

Samstag, 12. August (21.25 Uhr): Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Sonntag, 13. August (21.20 Uhr): Everything Everywhere All at Once

Montag, 14. August (21.20 Uhr): Die Rumba Therapie

Dienstag, 15, August (21.20 Uhr): TÁR

Mittwoch, 16. August (21.20 Uhr): Elemental

Donnerstag, 17. August (21.15 Uhr): Joker Night – Oppenheimer

Freitag, 18. August (21.15 Uhr): Top Gun: Maverick

Samstag, 19. August (21.15 Uhr): Avatar 2: The Way of Water

Sonntag, 20. August (21.15 Uhr): Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Hinweis: Der Einlass und die Bewirtung an den Kino-Foodtrucks beginnt immer um 19 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Wann starten die Filme?

Der Start der Filme variiert von Woche zu Woche: Anfangs gingen die Filme im Juli um 21.55 Uhr los, die letzten Filme im August starten bereits gegen 21.25 Uhr bzw. 21.15 Uhr.

Alltours Open-Air-Kino Düsseldorf 2023: Was kosten die Tickets?

Tickets bekommt ihr im Vorverkauf auf der Website des Open-Air-Kinos. Es gibt die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen.

Der Eintritt für Tickets mit freier Platzwahl kostet im Vorverkauf 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) sowie 16 Euro an der Abendkasse. Die Tickets für reservierte Plätze kosten im Vorverkauf 16 Euro (plus 1 Euro Vorverkaufsgebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bzw. Personen mit Handicap (und B für Begleitperson im Ausweis) können Rollstuhlfahrer-Tickets für 14 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf und für 16 Euro an der Abendkasse erwerben.

Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende werden Karten für die Vorstellungen Montag bis Donnerstag für 12 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) im Vorverkauf angeboten und für 14 Euro an der Abendkasse.

Für Kinder bis einschließlich elf Jahre sind für Vorführungen mit FSK 0 sowie FSK 6 Kinder-Tickets buchbar. Diese kosten im Vorverkauf 7 Euro (zzgl. 1 Euro VVK-Gebühr) und an der Abendkasse 9 Euro. Dies gilt sowohl für Tickets mit freier Platzwahl als auch für reservierte Plätze.

Der Online-Vorverkauf endet je Film um 16.59 Uhr am jeweiligen Filmtag. Die Abendkasse öffnet täglich um 17 Uhr.

Kino Beach am Open-Air-Kino Düsseldorf 2023

Sand zwischen den Zehen, ein kühler Drink in der Hand, vor einem der Rhein und über einem eine gigantische Leinwand: Auch 2023 ist der Kino Beach am Robert-Lehr-Ufer geöffnet.

Der Beachclub startete pünktlich zum Auftakt des Open-Air-Kinos – und somit in diesem Jahr am 20. Juli. Montags bis mittwochs ist er von 19 Uhr bis Filmbeginn geöffnet, donnerstags bis sonntags ab 16 Uhr bis Filmbeginn. Der Eintritt ist frei.

Ein Foodtruck vor Ort versorgt euch mit Getränken, Cocktails und Snacks. Und an ausgewählten Tagen gibt es auch musikalische Untermalung: Für ein entspanntes Sommergefühl lädt der Kino Beach jeden Donnerstag zur After Work-Party mit DJ ein.

Diese Filme laufen als Nächstes im Alltours Open-Air-Kino in Düsseldorf

Elemental

Am Mittwoch, dem 16. August 2023, läuft der Animationsfilm „Elemental“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.20 Uhr.

In Element City leben zahlreiche Wesen, die von einem der vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer abstammen, zusammen auf einem Haufen. Das schlagfertige Feuermädchen Ember Lumen (Stimme im Original: Leah Lewis) und der lässige Wasserjunge Wade Ripple (Mamoudou Athie) können jedoch zunächst nicht viel miteinander anfangen. Zu unterschiedlich glauben sie zu sein. Sowas wie Freundschaft scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Feuer und Wasser zusammen, wie soll das auch funktionieren? Doch dann verbringen die beiden immer und immer mehr Zeit miteinander. Dabei stellen sie fest, dass sie vielleicht doch um einiges mehr als zuerst gedacht gemeinsam haben – und das es um mehr als nur Freundschaft geht. Vielmehr sprühen im wahrsten Sinne des Wortes die Funken zwischen den beiden. Es scheint, als ob sich Gegensätze tatsächlich anziehen und das kein dummer Spruch ist…

Oppenheimer

Am Donnerstag, dem 17. August 2023, läuft „Oppenheimer“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.15 Uhr.

In dem historischen Thriller von Christoper Nolan blickt der Physiker Julius Robert Oppenheimer (Cilian Murphy) zurück auf seine Anfänge, sein Privatleben und auf die Zeit während des zweiten Weltkriegs zurück, als ihm die wissenschaftliche Leitung des Manhatten Projekts übertragen wird. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico sollen er und sein Team unter der Aufsicht von Lt. Leslie Groves (Matt Damon) eine Nuklearwaffe entwickeln. Oppenheimer wird zum „Vater der Atombombe“ ausgerufen, doch nachdem seine tödliche Erfindung folgenschwer in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wird, stürzt Oppenheimer in ernste Zweifel.

Top Gun: Maverick

Am Freitag, dem 18. August 2023, läuft „Top Gun: Maverick“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.15 Uhr.

Aufgrund seiner Probleme mit Autoritäten hat es Flieger-Ass Maverick (Tom Cruise) nie geschafft, die ganz große Karriere in der Navy zu machen. Anstatt Orden konnte er so vielmehr disziplinarische Verfahren sammeln. Nachdem er erneut über das Ziel hinausgeschossen ist, wird er kurzerhand zu seiner alten Elite-Flugschule Top Gun versetzt. Dort soll er die jungen Flieger, unter denen sich auch Rooster (Miles Teller), der Sohn seines verstorbenen besten Freundes Goose (Anthony Edwards) befindet, auf eine Mission vorbereiten, die eigentlich unmöglich zu bewerkstelligen ist: Das schwer geschützte Nuklearprogramm eines fremdes Landes muss zerstört werden. Weniger als drei Wochen bleiben zur Vorbereitung.

Avatar 2: The Way of Water

Am Samstag, dem 19. August 2023, läuft „Avatar 2: The Way of Water“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.15 Uhr. Vorsicht, hier ist Sitzfleisch gefragt: „Avatar 2“ hat eine Lauflänge von 3 Stunden und 12 Minuten!

Während sich Disney+ Abonnenten das neueste Special-Effect-Spektakel von James Cameron bereits daheim anschauen können, verdient „Avatar 2“ natürlich einen Blick auf die große Leinwand: Mehr als zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Films haben Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet. Doch ihre Heimat ist weiterhin nicht sicher – das müssen sie feststellen, als die Resources Development Administration unter Führung von General Ardmore (Edie Falco) mit noch mehr Militär und einem alten Bekannten nach Pandora zurückkehrt, um den Planeten zur neuen Heimat der Menschheit zu machen.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Am Sonntag, dem 20. August 2023, läuft „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ im Open-Air-Kino. Einlass ist ab 19 Uhr, starten soll der Film ab 21.15 Uhr.

Harrison Ford darf sich zum letzten Mal als Kultfigur „Indiana Jones“ auf der großen Leinwand austoben: Im Jahr 1969 steht für Indy eine neue Ära ins Haus – seine Pensionierung. Vielleicht kommt die gerade zur rechten Zeit, denn der Archäologe ringt ständig damit, sich in einer Welt zurecht zu finden, die ihm über den Kopf gewachsen zu sein scheint. Doch der alternde Professor und Abenteurer wird trotzdem wieder in ein gefährliches Abenteuer verwickelt – und dabei von seiner Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) begleitet.