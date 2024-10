Allerheiligen in Düsseldorf: Diese Bäckereien haben am 1.11. geöffnet

Am 1. November ist Allerheiligen und damit ein gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Allerheiligen ist ein traditioneller katholischer Feiertag mit Wurzeln, die bis ins vierte Jahrhundert zurückreichen. Ursprünglich wurde dieser Tag als Gedenktag für die Märtyrer des Christentums ins Leben gerufen.

Das gilt an Allerheiligen für Bäckereien und Konditoreien in Düsseldorf

Viele Berufstätige haben an Allerheiligen frei und 2024 ein verlängertes Wochenende. Der Feiertag fällt dieses Jahr nämlich auf einen Freitag. Dann heißt es nach der Halloween-Party am Vorabend ausschlafen und ganz gemütlich in den Tag starten. Die Frage ist bloß: Haben die Bäckereien in Düsseldorf für ein leckeres Frühstück mit frischen Brötchen am 1. November geöffnet?

Laut Ladenöffnungsgesetz des Landes NRW dürfen Bäckereien und Konditoreien bis zu fünf Stunden lang ihre Produkte anbieten. Der genaue Zeitraum bleibt ihnen selbst überlassen. Doch wo bekommt ihr an Allerheiligen frische Brötchen in Düsseldorf? Wir haben euch ein paar Adressen zusammengefasst!

Passend dazu: Bäckereien in Düsseldorf: Diese 8 Adressen servieren Brot und Kuchen nach Traditionsrezept

In diesen Düsseldorfer Bäckereien bekommt ihr Allerheiligen 2024 frische Brötchen

Bäckerei Puppe

Grevenbroicher Weg 35, 40547 Düsseldorf, 8 bis 12 Uhr

Roßstraße 36, 40476 Düsseldorf, 8 bis 12 Uhr

Kaiserswerther Str. 411, 40474 Düsseldorf, 8 bis 12 Uhr

Luegallee 21, 40545 Düsseldorf, 8 bis 13 Uhr

Oberkasseler Str. 164, 40547 Düsseldorf, 8 bis 13 Uhr

Münsterstraße 120, 40476 Düsseldorf, 8 bis 13 Uhr

Neusser Str. 131, 40219 Düsseldorf, 8 bis 13 Uhr

Elisabethstraße 52A, 40217 Düsseldorf, 8 bis 13 Uhr

Pestalozzistraße 2, 40549 Düsseldorf, 8 bis 16 Uhr

Dass die Filiale in Heerdt die oben genannten fünf Stunden an Allerheiligen überschreiten darf, hat folgenden Grund: in Heerdt handelt es sich um ein klassisches Caféangebot mit Frühstücken, Kuchen, Kaffeevariationen und etwa 40 bis 50 Sitzplätzen. Bei einem solchen Caféangebot dürfen die Geschäfte länger geöffnet haben.

Bäckerei Behmer

Nordstraße 67, 40477 Düsseldorf von 7 bis 14 Uhr

Benderstraße 68, 40625 Düsseldorf, 7 bis 12 Uhr

Kölner Str. 250, 40227 Düsseldorf, 7 bis 12 Uhr

Brunnenstraße 73, 40223 Düsseldorf, 7 bis 13 Uhr

Gerresheimer Landstraße 110, 40627 Düsseldorf, 7 bis 12 Uhr

Brot-Kino, Am Wehrhahn 21, 40211 Düsseldorf, 7 bis 13 Uhr

Alte Flughafenstraße 2, 40474 Düsseldorf, 6 bis 17 Uhr

Bäckerei Terbuyken

Duisburger Straße 50, 40477 Düsseldorf

Tußmannstraße 1, 40477 Düsseldorf

Sommersstraße 23, 40476 Düsseldorf

Lichtstraße 75, 40235 Düsseldorf

Grafenberger Allee 136, 40237 Düsseldorf

Rethelstraße 159, 40237 Düsseldorf

Grafenberger Allee 68, 40237 Düsseldorf

Aachener Straße 49, 40223 Düsseldorf

Hüttenstraße 65, 40215 Düsseldorf

Aachener Straße 208, 40223 Düsseldorf

Belsenstraße 2, 40545 Düsseldorf

Luegallee 83, 40545 Düsseldorf

Westfalenstraße 24, 40472 Düsseldorf

Zur Alten Kaserne 2, 40470 Düsseldorf

Dreherstraße 171, 40625 Düsseldorf

Grafenberger Allee 407, 40235 Düsseldorf

Gumbertstraße 114, 40229 Düsseldorf

Öffnungszeiten Allerheiligen 2024: in allen Filialen von 8 bis 11.30 Uhr

Kamps

Die Franchise-Partner legen an Feiertagen wie Allerheiligen selber lokal fest, ob und wie sie ihren Standort im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben an Feiertagen öffnen. Auf Anfrage teilte das Unternehmen jedoch mit, dass die Standorte in Sonderbereichen, also am Düsseldorfer Hauptbahnhof und am Flughafen am 1. November geöffnet sind. Viele Bäckereien in Düsseldorf, die auch sonntags geöffnet sind, werden ebenfalls zu ihren regulären Sonntagsöffnungszeiten geöffnet sein.

Diese Bäckereien in Düsseldorf haben an Allerheiligen geschlossen

Wer Lust auf frische Brötchen, Brot, Croissants, Donuts und Co. hat, wird also auch an Allerheiligen in einigen Bäckereien fündig! Der Bäcker Schüren, die Hercules Bäckerei und Hinkel haben an dem Feiertag allerdings geschlossen.

Weiterlesen: Allerheiligen in NRW: Tanzverbot? Frische Brötchen? Alle Infos zum 1. November