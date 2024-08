Am Dienstagabend, 6. August 2024 um 22.20 Uhr, führte die Bundespolizei am Airport Weeze eine Kontrolle durch. Ein 32-jähriger Niederländer wurde während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nador (Marokko) überprüft. Bei der Abfrage der Personalien des Reisenden stellte sich heraus, dass er aufgrund eines europäischen Auslieferungshaftbefehls wegen Eigentumsdelikten von den belgischen Behörden gesucht wurde. Der Mann wurde umgehend am Flughafen festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf erließ eine vorläufige Festhalteanordnung. Die Bundespolizei plant, den Niederländer am folgenden Mittwochvormittag einem Haftrichter vorzuführen, um den Haftbefehl offiziell zu eröffnen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.