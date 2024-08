Wer viel mit dem Auto um die NRW-Landeshauptstadt unterwegs ist, muss sich künftig auf Einschränkungen einstellen: So wird die A59 in Richtung in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Monheim und Düsseldorf-Garath schon bald voll gesperrt.

Die Sperrung beginnt dabei am Montag, den 19. August, um 6 Uhr und geht voraussichtlich bis Samstag, den 24. August, um 17 Uhr. Der Rastplatz Wolfhagen auf der Autobahn 59 wird bereits ab Freitag, den 16. August, ab 20 Uhr gesperrt sein.

Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert. Grund für die Bauarbeiten sind Sanierungen seitens der Autobahn GmbH an Betonplatten auf dem Abschnitt der A59.