A57 bei Dormagen: Biker stirbt nach Massenkarambolage

Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich auf der A57 nahe Dormagen. Am späten Sonntagabend des 18. August 2024 kam ein 36-jähriger Motorradfahrer ums Leben, nachdem er bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Der Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis starb kurz nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Neuss (NRW) an seinen Verletzungen. Was war passiert?

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf A57 bei Dormagen

Der Unfall, der gegen 23.15 Uhr stattfand, involvierte insgesamt vier Fahrzeuge. Neben dem Motorrad waren drei weitere Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt, was zu weiteren Schockbehandlungen bei mehreren Personen führte. Die betroffenen Fahrzeuge wurden von den Behörden sichergestellt. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen auf, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten, bis die Fahrbahn um 6 Uhr wieder freigegeben wurde.

So kam es zum tödlichen Unfall auf der A57bei Dormagen

Bisherigen Untersuchungen zufolge nutzte der Motorradfahrer den Einfädelungsfahrstreifen der Anschlussstelle Dormagen in Richtung Nimwegen. Er überquerte dabei eine durchgezogene Linie und beschleunigte stark, um auf die Hauptfahrbahn zu gelangen. In diesem Moment kollidierte er mit einem Citroen, gefahren von einer 32-jährigen Frau. Der Motorradfahrer stürzte und wurde anschließend von einem 19-jährigen Mercedes-Fahrer erfasst, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in die Unfallstelle sowie ein weiteres Fahrzeug prallte.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.