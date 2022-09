A46-Tunnel Wersten wegen Wartung am Wochenende gesperrt

Autofahrer im Raum Düsseldorf müssen sich auf Staus und Umleitungen einstellen. Grund dafür ist eine Sperrung des Tunnels Wersten auf der Autobahn 46 bei Düsseldorf. Er wird an diesem Wochenende voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist nach Angaben der Autobahn GmbH eine umfangreiche Wartung aller technischer Einrichtungen in dem 865 Meter langen Tunnel, der Mitte der 1980er Jahre gebaut wurde.

Die Sperrung gilt von Samstag (16.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) in beide Richtungen. Umleitungen für die Zeit der Sperrung werden eingerichtet. Aus Wuppertal kommend führt in Fahrtrichtung Heinsberg eine mit rotem Punkt gekennzeichnete Umleitung über die Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen. In Fahrtrichtung Wuppertal erfolgt die Umleitung mit rotem Punkt an der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk.

dpa