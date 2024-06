A3 bei Duisburg gesperrt: Fahrbahn abgerutscht

Ein tiefes Loch unter der Autobahn 3 in Duisburg hat den Verkehr am Kreuz Kaiserberg teilweise lahmgelegt. Am Donnerstag wurde bemerkt, dass sich die Fahrbahn in Richtung Arnheim abgesenkt hatte, berichtete ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft. In der Nacht zum Freitag versuchten Bautrupps, das Loch zu füllen – jedoch ohne Erfolg, da der Beton einfach in der Tiefe verschwand. Die Ursache für das Entstehen des Lochs ist noch völlig unklar.

A3 bei Duisburg in Richtung Norden gesperrt

Nun muss zunächst untersucht werden, wie tief das Loch ist und wie es gefüllt werden kann. Die A3 in Richtung Norden bleibt voraussichtlich mindestens über das Wochenende gesperrt.

Die Autobahn-Gesellschaft empfiehlt als Ausweichroute, ab dem Autobahnkreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42 bis zum Autobahnkreuz Oberhausen-West zu fahren.

Autofahrer aus Köln und Düsseldorf sollten bereits am Autobahnkreuz Breitscheid auf die A524 in Richtung Duisburg wechseln und dann über die A59 und die A42 bis zum Autobahnkreuz Oberhausen-West fahren.

mit dpa