57-Jähriger nach Haftbefehl am Mönchengladbacher HBF freigelassen

Ein 57-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend am Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen. Gegen 23 Uhr griffen Bundespolizisten ein, nachdem sie auf eine lautstarke Gruppe am Parkplatz des Hinterausgangs aufmerksam wurden.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen den Deutschen vorlag. Er war wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Strafe belief sich auf 55 Tagessätze zu je 50 Euro, insgesamt 1.600 Euro. Der Mann konnte die geforderte Summe begleichen und erhielt nach Zahlung und Quittierung des Betrags seine Freilassung. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach der Entdeckung der Gruppe durch die Beamten.

