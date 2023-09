5 Seconds Of Summer 2023 live in Düsseldorf: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Konzert

Vor 12 Jahren gründeten sich 5 Seconds To Summer im australischen Sydney, seither zeigte der Weg der Rockband steil nach oben. Inzwischen hat das Quartett fünf Studioalben veröffentlicht, zuletzt erschien im September 2022 das Album „5SOS5“. Nun kommen die tourfreudigen Australier wieder nach Europa und machen auch einen Abstecher nach Düsseldorf. Wo das Konzert stattfindet, wie viel die Tickets kosten und alle weiteren Infos erhaltet ihr hier!

5 Seconds Of Summer live in Düsseldorf: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert von 5 Seconds Of Summer in Düsseldorf findet in der Mitsubishi Electric Hall statt. Neben Düsseldorf treten die Australier sonst in Deutschland nur in Stuttgart auf.

Wann treten 5 Seconds Of Summer 2023 in Düsseldorf auf?

Das Konzert von 5 Seconds Of Summer in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Hall findet am Donnerstag, den 28. September 2023, statt.

5 Seconds Of Summer 2023 in Düsseldorf: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von 5 Seconds Of Summer in Düsseldorf am 28. September 2023 sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.30 Uhr

Support: tba

Auftritt 5 Seconds Of Summer: 20 Uhr

5 Seconds Of Summer live in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Wer noch Tickets für 5 Seconds Of Summer in Düsseldorf ergattern möchte, hat Glück. Noch gibt es Tickets, allerdings wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass es nur noch ein Restkontingent gibt. Die Karten dürften also bald vergriffen sein. Ab 65,80 Euro sind die Tickets zu haben.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bis zu 7500 Zuschauer passen in die Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf rein. Da es das einzige Konzert des Quartetts in Nordrhein-Westfalen ist, sollten Fans damit rechnen, dass der Gig bald ausverkauft sein wird.

5 Seconds Of Summer 2023 in Düsseldorf: Was können wir von der Show erwarten?

Fünf Alben haben die Australier bislang veröffentlicht, vor einem Jahr erschien mit „5SOS5“ die letzte Langspielplatte der Band. Der Fokus wird wahrscheinlich entsprechend auf dem letzten Album liefen, Fans dürfen sich aber dennoch auf Klassiker wie „Youngblood“, „She Looks So Perfect“ oder „Teeth“ freuen.

Konzert von 5 Seconds Of Summer in Düsseldorf: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Hall?

Eine Vielzahl an Haltestellen für Bus und Bahn befinden sich unmittelbar an der Mitsubishi Electric Hall. So könnt ihr in nur wenigen Gehminuten entweder von der Haltestelle Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder dem S-Bahnhof Oberbilk zur Halle gelangen.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier ansehen.

5 Seconds Of Summer live in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar an der Halle ist eine große Parkfläche, die aber auch schnell voll ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wer mit dem Auto anreist, sollte folgende Adresse ins Navi eingeben:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf