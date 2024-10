Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: So teuer wird der Glühwein 2024

Große Augen werden die Weihnachtsmarkt-Besucher dieses Jahr nicht nur wegen der schönen Dekoration und der leuchtenden Buden machen. Der ein oder andere Blick wird vermutlich auch an den Getränkekarten hängen bleiben. Denn die Preise für Glühwein steigen in diesem Winter erneut!

Weihnachtsmärkte 2024: Wie viel kostet der Glühwein in Düsseldorf?

Schausteller-Vorstands-Chef Oliver Wilmering aus Düsseldorf erklärt das Dilemma: „Die Kostenspirale macht natürlich auch vor uns keinen Halt und wir müssen ja auch irgendwo wirtschaftlich arbeiten.“ Der Familienvater betreibt wie bereits in den letzten Jahren das Glühtürmchen zum Olli am Kö-Bogen. Während der Glühwein in Düsseldorf auf den Weihnachtsmärkten im letzten Jahr noch 4 Euro gekostet hat, müssen Besucher in diesem Jahr 50 Cent mehr berappen.

Wilmering: „Bei den meisten anderen Märkten in NRW hat der Glühwein ja bereits letztes Jahr 4,50 Euro gekostet.“ Stimmt! In Köln etwa zahlten Weihnachtsmarkt-Gänger bereits in der Vorweihnachtszeit 2023 diesen Preis. Hier lest ihr, wo die Schmerzgrenze pro Tasse bei den Kölnern liegen würde.

Tipp: Wer noch schnell einen günstigeren Glühwein trinken möchte, kann der Herbstkirmes am Tonhallenufer einen Besuch abstatten. Dort gibt es die Tasse noch für 4 Euro. Und wie steht es um den Pfand? „Wir nehmen 3 Euro Pfand pro Tasse wie im letzten Jahr“, kündigt Oliver Wilmering an. Dank der Digitalisierung der Hütten kann mittlerweile fast überall mit Karte gezahlt werden. Den Pfand gibt es dann Bar zurück.

5 Euro Pfand pro Glühwein beim Wheel Of Vision

Happig: Am Wheel Of Vision, dem beliebten Riesenrad am Burgplatz, kostet eine Tasse schon jetzt 4,50 Euro und der Pfand stolze 5 Euro! Pro Tasse verlassen also erst mal saftige 9,50 Euro das Portemonnaie.

Doch die Düsseldorfer können sich noch vergleichsweise glücklich schätzen. Denn in Köln wird die Tasse Glühwein im Winter 2024 für 5 Euro angeboten. Ein Glühwein mit Schuss kostet 6 Euro! Die „Engelbar“ beim „Markt der Engel“ am Neumarkt hat bereits ihre Getränkekarte veröffentlicht. Und wer die letzten Jahre beim Trinken aufgepasst hat, weiß: Die Preise für Glühwein und Co. unterscheiden sich pro Markt nicht.

Dortmunder Weihnachtsmarkt: Hier war der Glühwein noch günstig

In der Saison 2023 hatte der Dortmunder Weihnachtsmarkt den günstigsten Glühwein im Angebot. Hier kostete die Tasse 3,50 Euro. Ob auch hier eine Teuerung um 50 Cent ansteht, ist noch nicht bekannt.

