Am 1. Mai 2023 ist das 49-Euro-Ticket, auch bekannt als Deutschlandticket, in Deutschland und NRW gestartet. Seither dürfen bundesweit mit einem einzigen Ticket alle Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs für 49 Euro im Monat genutzt werden. Eine Frage aber stellt sich für viele Kunden: Darf auch die 1. Klasse der Bahnen mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden?

Kann ich 1. Klasse mit dem Deutschlandticket fahren?

Inzwischen lautet die Antwort für alle Interessierten: Jain – jedenfalls nicht ohne einem Zusatzticket, welches es seit dem 1. Juli 2023 gibt. Mit dem „NRWupgrade1.Klasse“ kann man für den zusätzlichen Aufschlag von 69 Euro die 1. Klasse nutzen. Allerdings muss der Betrag komplett auf die 49 Euro aufgeschlagen werden, so dass ihr am Ende dann bei 118 Euro monatlich seid.

Deutschlandticket: In welchen Zügen kann ich die 1. Klasse nutzen?

In Nordrhein-Westfalen gilt das Zusatzticket für die 1. Klasse im gesamten Bundesland. Das heißt, dass dann auch überall dort, wo eine 1. Klasse angeboten wird, diese auch mit dem Ticket genutzt werden kann. Allerdings gilt dies nur für den Nah- und Regionalverkehr.

Wer also mit dem Fernverkehr unterwegs ist, dem bringt das Zusatzticket für das 49-Euro-Ticket in dem Falle nichts. Auch ist die Nutzung des Zusatztickets in anderen Bundesländern nicht möglich. Hier wird ebenfalls ein Zusatzticket, gültig für das jeweilige Bundesland, gezogen werden müssen.

Wo ist das Upgrade für die 1. Klasse zu buchen?

Die zusätzlichen Tickets bekommt ihr an allen online und offline Verkaufsstellen, an denen auch das Deutschlandticket erhältlich sind. Sie sind als Chipkarte, Handyticket oder zum Drucken buchbar und können ausschließlich als monatliches Abonnement erworben werden.

Wo kann ich das 1. Klasse Ticket für NRW buchen?

Das Zusatzticket „NRWupgrade1.Klasse“ kann online oder auch vor Ort in einem DB-Servicecenter, zu finden an Bahnhöfen, erworben werden.

Wie kriege ich das 1.-Klasse-Zusatzticket auf meine DB-App?

Um das Zusatzticket auf eure DB-App laden zu können, ist es zunächst notwendig, auch das Deutschlandticket auf der App aufrufen zu können. Das gelingt, indem ihr im Menü auf „Meine Tickets“ klickt und über das Pluszeichen ein neues Ticket hinzufügt. Nachdem ihr eure Auftrags- oder Abonummer eingegeben habt, sollte das D-Ticket hinzugefügt worden sein.

Nun gilt es, das Zusatztickets für die 1. Klasse auf eure DB-App hinzuzufügen:

Gehe unter Menü auf „Meine Reisen“ in der DB-App, klicke auf „Upgrade auf 1. Klasse“ unterhalb des D-Tickets, Upgrade bestätigen.

Das Ticket befindet sich dann mit dem bereits vorliegenden 2.-Klasse-Ticket unter „Meine Reisen“. Bei der Kontrolle müssen beide Tickets vorgezeigt werden.

49-Euro-Ticket: Zusatzticket für die Fahrradmitnahme

Neben einem Zusatzticket für die 1. Klasse gibt es seit dem 1. Juli 2023 auch ein Zusatzticket für die Mitnahme von Fahrrädern. Mit dem „NRWupgradeFahrrad“ müsst ihr allerdings nicht ganz so tief in die Tasche greifen, wie beim Update für die 1. Klasse. Hier sind es 39 Euro, die ihr auf den normalen Abopreis drauf zahlt, so seid ihr insgesamt bei 88 Euro für das Abo mitsamt Fahrrad.

Wem das zu viel ist, weil er sein Fahrrad nur wenige Male mitnimmt, der kann auch ein Zusatzticket in Höhe von 5,10 buchen. Das ist dann für 24 Stunden in ganz NRW gültig.

