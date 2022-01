3500 Teilnehmer angemeldet: Corona-Demo-Marathon in Düsseldorf geht weiter

Der Demo-Marathon in Düsseldorf nimmt kein Ende: Am kommenden Samstag (29. Januar) werden 3500 Menschen in der NRW-Landeshauptstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Wie schon in den vergangenen Wochen wurde der Aufzug von einer Privatperson angemeldet. Und erneut rechnet die Düsseldorfer Polizei mit einer deutlich höheren Zahl an Demonstrierenden. Der Marsch soll vom Johannes-Rau-Platz über innerstädtische Straßen der Stadtteile Friedrichstadt, Oberbilk, Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt zum Startpunkt zurück ziehen.

Hinzu kommt laut Polizei eine Kundgebung ohne Pandemiebezug, die sich in Form einer Menschenkette mit 750 angemeldeten Teilnehmenden ab 16 Uhr von der Rhein-Knie-Brücke bis über die Oberkasseler Brücke erstrecken soll. Mehrere kleinere Versammlungen im Stadtgebiet sind ebenfalls geplant.

In der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr ist daher mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei wird versuchen, diese so gering wie möglich zu halten.

