Partytime am Mittwoch im Sir Walter? Da sind wir dabei! Foto: Tonight / J. Sammer Der Vorfeiertag wurde hier stilecht zelebriert. Foto: Tonight / J. Sammer Mit ein paar kühlen Drinks wurde die Nacht noch schöner. Foto: Tonight / J. Sammer Wir zeigen die schönsten Fotos vom 2. Oktober 2024 im Sir Walter. Foto: Tonight / J. Sammer Viel Spaß bei den Bildern! Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer Vorfeiertag im Sir Walter in Düsseldorf: So wurde gefeiert – alle Fotos vom 2. Oktober 2024 Foto: Tonight / J. Sammer

Kühle Drinks, heiße Beats, schnieke Outfits und beste Stimmung: Dem Sir Walter macht in Sachen Vorfeiertagsfeten niemand so schnell etwas vor. In der Nacht zum Tag der deutschen Einheit gaben die Nachtschwärmer hier Vollgas – und das Ergebnis lässt sich blicken! Schaut doch einfach mal in der oben verlinkten Galerie vorbei!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.