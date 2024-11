„Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Foto: Nachtresidenz „Sweet Hell of Cookies & Scream“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: alle Halloween-Fotos! Keine halben Sachen zu Halloween: Am Tag des Horrors ging es für die Gäste der „Sweet Hell of Cookies & Scream“ zuerst hoch über die Dächer der Stadt in den Rheinturm – und anschließend in den spektakulär verzierten Kuppelsaal der Nachtresidenz. Die schönsten Schnappschüsse und alle Kostüme findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

