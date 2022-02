Sturmtief „Ylenia“ fegt über NRW – alle Fotos der stürmischen Nacht

Stürmische Zeiten im Februar: Sturmtief „Ylenia“ sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für viele Einsätze der Feuerwehr und Polizei. Wir zeigen die Fotos der stürmischen Nacht aus NRW und ganz Deutschland

In Köln stellten Mitarbeiter des Domes Warnschilder mit der Aufschrift "Vorsicht Steinschlag" auf der Domplatte auf, um bei Sturm vor herabfallenden Steinen vom Dom zu warnen. Foto: Oliver Berg/dpa In NRW bei Dorsten räumen Feuerwehrleute unter dem Triebwagen der Nordwestbahn einen Baum weg. Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms "Ylenia" den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Foto: Bludau Foto/dpa In Kleve fiel dem Sturm eine Corona -Teststation zum Opfer. Foto: Guido Schulmann/dpa Vereinzelt schießen Sonnenstrahlen durch eine Wolkendecke am sonst dunklen Himmel über Bielefeld in NRW. Sturmtief "Ylenia" zog teils mit Orkanstärke über Teile Deutschlands. Foto: Friso Gentsch/dpa Auch im Sauerland wütete der Sturm: Einsatzkräfte der Feuerwehr räumen in Kirchhundem einen durch den Sturm umgestürzten Baum von der Straße. Foto: Kai Osthoff/dpa Lichtenau in NRW: Ein Lastwagenfahrer hebt einen umgestürzten Baum mit einem Kran von der Straße. Der vorbeifahrende Mann unterstützte die Einsatzkräfte bei der Arbeit. Foto: Polizei Paderborn/dpa In Dortmund fährt die Feuerwehr auf einer Drehleiter zu einem Baum, der umgestürzt auf einem Haus liegt. Am Morgen gab es in NRW zahlreiche Einsätze wegen des Sturms. Foto: Feuerwehr Dortmund/dpa In Bielefeld liegt ein umgestürztes Straßenschild auf der Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa Über den Sturm freuen durften sich am Donnerstag Schüler in NRW: Hier blieben die Schulen geschlossen. Foto: Caroline Seidel-Dißmann/dpa Einen besonders beeindruckenden Blick auf das Sturmtief "Ylenia" liefert dieses Foto vom Landeanflug eines Flugzeugs am Frankfurter Flughafen. Foto: Arne Dedert/dpa Eine lange Schlange hat sich vor dem Reisezentrum der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Berlin gebildet. Foto: Paul Zinken/dpa Aufgrund von Sturmtief Ylenia und der erhöhten Wasserstände haben viele Fährbetriebe an der Küste den Fährverkehr zu den Ostfriesischen Inseln abgesagt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Donnerstag bleiben in NRW – und so auch in ganz Düsseldorf – die Schulen geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch weiterhin mit orkanartigen Böen. Besonders in Nacht von Freitag auf Samstag kann es heftig werden, dann folgt Orkan „Zeynep“.

