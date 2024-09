Beim Street Food Festival an den Schwanenhöfen in Düsseldorf kam am Samstag so einiges auf den Tisch. Foto: Tonight / Ben Liebsch In bester Atmosphäre konnten sich Feinschmecker hier durch verschiedene Landesküchen schlemmen. Foto: Tonight / Ben Liebsch Wir zeigen die schönsten Bilder des Events. Süße und salzige Aromen, feine Gewürze, deftige Speisen und vegane Leckerbissen: Beim Street Food Festival in Düsseldorf kommt am Wochenende so einiges auf den Tisch. Auf dem Areal der Schwanenhöfe in Düsseldorf-Flingern wurde am Samstag bei bestem Wetter bis tief in den Abend hinein lecker geschmaust – ein Anlass, den unser Fotograf natürlich nicht links liegen lassen konnte. Seine schönsten Schnappschüsse findet ihr in der oben verlinkten Galerie!

Auf den Geschmack gekommen? Auch am Sonntag könnt ihr das Street Food Festival noch bis 20 Uhr voll auskosten. Der Eintritt kostet 4 Euro, die Schwanenhöfe findet ihr unter der Adresse Erkrather Straße 230, 40233 Düsseldorf. Es sind ausreichend Parkplätze und ein Parkhaus auf dem Gelände vorhanden.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.