Start ins Wochenende: Die besten Fotos aus der Fett Weinbar am 16. August 2024

17. August 2024

Hoch die Hände, Wochenende: In der Fett Weinbar war die Stimmung am Freitag wieder prächtig! Unser Fotograf hat für euch vorbeigeschaut und so einige charmante Schnappschüsse mitgebracht.