So schön feierte Düsseldorf das Frankreichfest: Die besten Fotos!

Endlich wieder Frankreichfest in Düsseldorf: Von kulinarischen Angeboten entlang der Rheinuferpromenade über musikalisches Programm bis Oldtimer-Rallye – das Programm war vollgepackt, die Stimmung bestens! Vor allem am Sonntag bot sich bei strahlendem Sonnenschein eine gehörige Prise französischem Lebensgefühls direkt am Rhein. Unser Fotograf hat vorbeigeschaut und jede Menge Schnappschüsse mitgebracht!

